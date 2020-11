Wesley So (27) er stum av beundring for Magnus Carlsen (30) – såpass at det faktisk er litt overdrevet, mener TV 2s sjakkekspert.

Se finalen på TV 2 Sport 2 og Sumo mandag fra kl. 17.30. Du kan dessuten følge den trekk for trekk i vårt livesenter.

Søndag spilte de to uavgjort i den første turneringen av Champions Chess Tour. Dermed starter de på null når finalen skal avgjøres mandag.

So, som har hatt Carlsen som et av sine store forbilder, benyttet anledningen etterpå til å vise sin respekt for sjakkeneren.

– Jeg er veldig glad for å spille uavgjort i den første kampen, for han er den beste spilleren og stort sett bedre enn meg på alt i sjakk, sa So til TV 2.

– Men dette var ikke en veldig god dag for ham. Han gjorde mange tabber og noen feil som han normalt sett ikke gjør. Jeg føler meg spesiell som slår ham i to partier, fortsatte amerikaneren.

TV 2s sjakkekspert mener at So tar litt vel hardt i når han snakker om finalemotstanderen sin. Med til historien hører det at Carlsen fikk juling av So i VM i fischersjakk for et drøyt år siden.

– Hvor irriterende er ikke det å høre for Magnus hele tiden? Denne fyren, som er en så god sjakkspiller, sier «å, Magnus er så fantastisk, jeg har ikke kjangs», og så kommer han og knuser Magnus i det fischersjakk-mesterskapet, sier Jon Ludvig Hammer.

Også før finalen snakket So Carlsen opp.

– Mener du at det er en litt falsk beskjedenhet?

– Nei, jeg tror ikke at den er falsk i det hele tatt. Men det er overdrevet. Det gjenspeiler ikke virkeligheten, svarer Hammer.

So er rangert som verdens niende beste spiller på FIDE-ratingen, 92 poeng bak Carlsen. I denne turneringen har han gjort det skarpt. Han slo ut en av de store favorittene, Hikaru Nakamura, i semifinalen.

Nakamura holdt Carlsen helt til armageddon da de gjorde opp om seieren i sommerens Magnus Carlsen Chess Tour.

Til tross for 2-2 på dag én, er ikke So så optimistisk med tanke på å stikke av med seieren til slutt.

– Jeg vil ikke si at det er 50/50 i det hele tatt. Sannsynligvis har jeg 25 prosent sjanse. Alt avhenger av Magnus, for han er en sterkere spiller enn meg. Hvis han viser seg fra sitt vante jeg i morgen, vil jeg få en tøff dag, mener So.

– Men hvis han ikke er på sitt beste, kan det oppstå noen sjanser. Hvis jeg klarer 2-2, og det blir lynsjakk, går det veldig kjapt. Da kan alt skje.

Selv har Carlsen uttalt seg svært positivt om So. Hva han sa om motstanderen før finalestart, kan du lese mer om her: