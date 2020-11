Var mot innretningen som reddet livet hans: – Nå synes jeg det er det beste vi har fått innført i Formel 1

Se den vanvittige ulykken i Sportsnyhetene over!

Formel 1-føreren Romain Grosjean har sendt en hilsen fra sykehuset etter søndagens vanvittige krasj i Bahrains Grand Prix.

Der takker han den såkalte «halo'en» i Formel 1-bilen for å ha reddet livet hans.

– Jeg var ikke tilhenger av halo'en for noen år siden, men nå synes jeg det er det beste vi har fått innført i Formel 1. Uten den ville jeg ikke vært i stand til snakke med dere i dag, sier Grosjean i en video han har lagt ut på Instagram.

HALO: Dette er sikkerhetsbøylen, eller passende nok glorien, som reddet livet til Romain Grosjean. Foto: Davide Gennari

Slaktet innføringen

Halo'en var ifølge dansk TV 2 utskjelt da den ble innført av Det internasjonale bilsportforbundet (FIA) i 2017.

Fra og med starten av 2018-sesongen har Formel 1-førerene kjørt med en sikkerhetsbøyle over cockpiten. Da Grosjean kolliderte med barrieren søndag, beskyttet den hodet hans og han kunne til slutt unnslippe flammehavet fra sin eksploderte bil.

– Personlig synes jeg det er en trist da for Formel 1 at den er innført. Du kan nok venne deg til å kjøre med halo'en, og det er fint, men jeg synes det er trist at man ikke kan se førerne lenger, sa franskmannen for tre år siden.

– Relativt okay

Etter søndagens skrekkrasj er det ikke rart pipen har fått en annen lyd. Fra sykesengen viser han frem bandasjerte hender, etter å ha pådratt seg brannskader etter at bilen gikk opp i flammer.

– Jeg vil bare si at jeg er okay, eller, relativt okay... takk for alle meldingene, sier Grosjean søndag.

Haas skriver i en pressemelding at franskmannen slapp unna med brannskader på begge hender, og at ingen av røntgenbildene viste tegn til noen bruddskader.

Søndagens løp ble vunnet av Lewis Hamilton.