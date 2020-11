Helland etterlyser endringer i RBK: – Jeg føler vi er delt

Bodø/Glimt rundspilte Rosenborg og vant med 5-1 i søndagens oppgjør på Aspmyra.

Rosenborg har nå tapt sine tre siste kamper, og må for alvor finne tilbake til gamle trakter hvis de skal kunne utfordre Molde og Vålerenga om sølvplass.

– Folk skjemmes. Det var mye stillhet og introverthet i garderoben etter kampen, sa Rosenborgs Pål André Helland til TV 2 etter kampen.

– Glapp sølvet nå etter tapet?

– Ja, målet har vært høyest mulig plass, men det er vanskelig når vi taper tre kamper på rad. Nå må vi stå opp sammen og ta en topp fire-plass som gir oss Europaspill neste sesong. Det må være det overordnete målet.

Helland etterlyser endringer i Rosenborg.

– Nei, jeg tror ikke vi har en like innarbeidet lik forståelse i hele laget og klubben som Glimt har, som får frem det beste i hver enkeltspiller. Jeg føler vi er delt, liksom. Noen vil gjerne spille kort, og noen langt. Vi må som klubb samles om hvordan vi skal spille, og rendyrke det. Alle må ha en felles forståelse, og sette hverandre opp i best mulige situasjoner, konstaterer han.

Og slår fast:

– Vi må være gjenkjennelige fra kant til kant, noe jeg ikke føler vi er. Vi er ganske behagelige å spille mot, og det skal vi ikke være.

– Må samles i bunn

RBK-profilen håper 1-5-nederlaget mot Glimt kan være det laget trengte for å samles i bunn og slå kraftig tilbake.

– Ingen kan være bekjent av de tre siste kampene. Både med tanke på antall mål vi har sluppet inn, og prestasjonene totalt sett. Vi har en lang vei å gå. I så måte var det greit å få en realitetsorientering med tanke på hvor vi står. Som klubb trengte vi kanskje en på trynet, for å ta en samling i bunn, mener han.

Lagkamerat Tore Reginiussen synes tapet mot Glimt bare var flaut.

– Det er tungt, det er ydmykende på alle måter å tape med fire mål. Glimt er et godt lag, men uansett skjemmes vi over det vi leverte i dag, sukker han til TV 2.

– Det er ikke så mye annet å si at vi må legge oss skinnflat og si at vi er fryktelig lei og skuffet over det vi har levert, og den lidelsen har vi påført alle som er glad i denne klubben, sier han.

– Aldri opplevd å tape tre strake kamper før

Midtstopperen er enig i at RBK nå må ta en samling i bunn.

– Vi samle oss og jobbe oss gjennom det. Det er blytungt at alt har gått på tverke de siste kampene. Det er ingen enkel vei ut, men vi må mobilisere det vi kan og løfte oss for å ta poeng og vinne kampene som gjenstår, sier han.

– Er det krise?

– Det er ikke en situasjon vi ønsker å være i. Jeg tror ikke jeg har opplevd å tape tre kamper på rad i min tid i klubben. Vi må bare se oss selv i speilet og er nødt til å reise oss, svarer han.

Trener Åge Hareide varsler at laget nå må stå på beinhardt på trening for å snu trenden.

– Når vi taper så mye, så er det ikke så mye å oppsummere. Vi må bare lukke den boken og arbeide hardt og bedre. Vi har hatt problemer i det siste. Vi har synlige problemer i begge ender av banen, sier han.