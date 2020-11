Biden skal ha både hund og katt i Det hvite hus

Under valgkampen sa Joe Biden at det var på tide med et kjæledyr i Det hvite hus igjen.

Først ble det kjent at familien Bidens to schäfere, Champ og Major, skulle flytte inn med matfar og matmor. Nå melder CBS-journalist Jane Pauley at det blir flere dyr i Det hvite hus i 2021.

– Kommende president Joe Biden og hans kone tar ikke bare med seg sine schäfere, Major og Champ, til Det hvite hus. Biden-paret forteller oss eksklusivt at de snart vil få selskap av en katt, sier Pauley.



I et intervju med Fox 5 hintet den kommende presidentens kone, Jill, om at hun ikke hadde hatt noe imot å skaffe seg en katt, dersom ektemannen ble USAs neste president.

Tidligere førstedame Michelle Obama og kommende førstedame Jill Biden på tur med Champ i 2012. Foto: Saul Loeb

– Jeg hadde elsket å få en katt. Jeg elsker å ha dyr i huset.

Hvilken rase det blir, og hva katten skal hete, er ikke kjent. Bidens representanter svarte ikke på en henvendelse fra New York Times lørdag.

Tradisjon

Selv om det ikke har bodd dyr i Det hvite hus siden Bush, er det på ingen måte uvanlig.

Abraham Lincoln hadde to katter, Tabby og Dixie, og skal ha vært en katteelsker.

John F. Kennedys datter Caroline hadde katten Tom Kitten, Gerald Fords datter, Susan hadde katten Shan Shein, mens Misty Malarky Ying Yang tilhørte Jimmy Carters datter, Amy.

Socks

En av de aller mest populære kjæledyrene i Det hvite hus, er trolig Clintons katt Socks.

Katten var faktisk så populært at det ble laget et Super Nintendo-spill med katten i hovedrollen, men dette kom aldri ut på markedet. Gikk man inn på Det hvite hus' nettsider ble man en stund ønsket velkommen av en animert versjon av Socks.

Socks fikk etter hvert selskap av den sjokoladebrune labradoren Buddy.

Kontroverser

Det har også vært kontroversielle kjæledyr i Det hvite hus. I 2004 brant demonstranter i Kerala i India et bilde av George W. Bush i protest mot kattenavnet India.

I realiteten var India oppkalt etter baseball-spilleren Ruben Sierra. India døde i 2009, like før Bush forlot Det hvite hus. Siden har ingen dyr hatt bostedsadresse i 1600 Pennsylvania Avenue. Det blir det en endring på i januar.