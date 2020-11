Saken om Mustafa Hasan har satt sinnet i kok hos mange. Søndag ble det arrangert en støttedemonstrasjon for 18-åringen, som snart skal sendes ut av Norge på grunn av en uriktig opplysning moren ga da han var seks år gammel.

Blant de oppmøtte på Eidsvoll plass var Kirsten Sandberg, som er professor ved det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Hun reagerer spesielt på tre ting i saken til Mustafa.

– Han har blitt utsatt for denne midlertidigheten hele barndommen, han blir identifisert med en feil moren kanskje har begått og for det tredje er ikke barnets beste ivaretatt i hans sak etter det jeg kan se, når han har vært så lenge i Norge, sier hun.

Hun mener at barnekonvensjonen burde blitt lagt til grunn hele veien gjennom hans barndom.

– Denne saken er et eksempel på at barns rettigheter ikke ivaretas godt nok, sier Sandberg.

UTSENDES: Etter 13 år i Norge har myndighetene bestemt at Mustafa Hasan må ut av landet. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

– Ikke akseptabelt

Kirsten Sandberg har jobber med barnerett i en årrekke og blant annet sittet i FNs barnekomite i åtte år, hvor hun var leder i to.

Hun var en av flere som holdt appell under støttemarkeringen.

– Det ene er at barn ikke skal identifiseres med sine foreldre. Barn har etter barnekonvensjonen rett til å være sine egne rettighetssubjekter. Selv om foreldrene har gjort noe galt, skal ikke det gå utover barna, sier hun.

Hun er også klar på at barn i Mustafas situasjonen skal få sin sak vurdert på eget grunnlag.

– Barn utsettes for midlertidighet i Norge, som ikke er til å akseptere. Som i saker som Mustafas, hvor de lever lenge i Norge uten å vite hvor lenge de kan være her. Men det er også barn som kommer hit alene, og som ikke får opphold lenger enn til 18-årsdagen og ikke vet aner hva som skal skje etterpå, sier Sandberg.

STØTTER: Støttemarkering for 18-årige Mustafa Hasan på Eidsvolls plass foran Stortinget i Oslo. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Støttemarkering

Mustafa Hasan var selv til stede under støttemarkering foran Stortinget. Han forteller til TV 2 at han ble veldig rørt av at så mange hadde møtt opp.

– Jeg vet ikke hva jeg skal si. Alle disse menneskene har kommet hit for å støtte meg og vise at dette er feil. Og at man må gjøre noe med det for å gjøre en forskjell. Det betyr veldig mye, sier Mustafa til TV 2 i forkant av markeringen.

Han skal etter planen sendes ut av landet den 7. desember, og forteller at han er svært preget av at datoen nærmer seg.

– Jeg tenker jo på det hver dag og jeg føler det hele tiden. Men samtidig har jeg en liten varme inn i meg, et lys, et håp. Og det er blant annet på grunn av alle som kommer og støtter i dag, og alle folka som vil hjelpe til. Det viser at Norge er mer enn bare de som vil ha meg ut – det er også de som vil ha meg her, sier han.

Sendt brev til justis

På Eidsvoll plass holdt Lene Conradi, ordfører i Asker kommune, første appell.

– Mustafa er en Askerdøling. Han har levd hele sitt liv her i Asker. Det er her han har sitt livs fundament, sitt nettverk. Så her bør regelverket legge menneskelige og individuelle hensyn til grunn slik at han kan bli, sier hun.

Conradi har sendt brev til justiskomiteen, forvaltningskomiteen og UNE på hans vegne.

– Jeg håper vi blir lyttet til. Det er et tverrpolitisk miljø i Asker som nå står opp for hans sak og mener det er sterke menneskelige hensyn og humanitære grunner til at hans sak bør få en fornyet vurdering, sier Conradi.

Mustafa ble overrasket over at ordføreren har engasjert seg såpass i en enkeltsak.

– Jeg synes det er helt fantastisk. Det overrasket meg skikkelig at en ordfører tar seg tid til å skrive om en av innbyggerne sine. Og at hun sender brev direkte til Stortinget. Det betyr skikkelig mye, sier Mustafa.

MUSIKKVIDEO: Mustafa Hasan elsker musikk. Her fra en musikkvideo. Foto: Privat

Broren fikk opphold

Mustafa kom til Norge da han var seks år gammel. Etter 13 år i Norge har myndighetene bestemt at må ut av landet.

Årsaken til utkastelsen er at moren til Mustafa løy da hun kom til Norge. Da var Mustafa bare seks år.

– De oppga at de var statsløse palestinere når de i realiteten var borgere av Jordan, sier Marianne Granlund, avdelingsleder i Utlendingsnemnda.

– Men det var vel ikke Mustafa som oppga uriktig identitet, var det ikke moren hans?

– Regelverket er sånn at uavhengig av hvem som oppgir uriktig identitet også for barn, så blir tillatelsene tilbakekalt, sier Granlund.

Moren til Mustafa forlot Norge i 2016. Nå har han fått frist til å dra innen 7. desember.

– Broren hans har fått opphold, ikke han. Er ikke det forskjellsbehandling?

– Nå kan ikke jeg uttale meg om broren sin sak på grunn av taushetsplikt. Det jeg kan si på et generelt grunnlag, er at alle saker behandles individuelt, sier avdelingslederen.

STUDIO: Mustafa Hasan bruker mye av fritiden på lage musikk i et studio med kompiser i Asker. Foto: TV 2 Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Vennene hans er sjokkert

– Hva er det vi driver med her? Det er noe som er helt vesentlig feil med samfunnet vårt. Sånn her kan vi ikke ha det, det er ikke greit, sier Kieran Hill, som er en av Mustafas nære venner.

– Jeg synes det er jævla dårlig hvordan vi kan leve i verdens beste land og dette er hvordan vi behandler en som bokstavelig talt har vokst opp i Norge, sier manager og venn Tobias Januszczak.

Mustafa bruker mye av tiden sin på å lage musikk fra et studio i Bærum. Støtten fra kompisgjengen betyr mye for 18-åringen, forteller han.

– Disse gutta her betyr mer for meg enn noe annet. De er de eneste som gjør sånn at jeg vil klare det.

Den unge musikeren har ikke gitt opp håpet. Det har ikke advokaten hans heller, som nå vil gå rettens vei for å stanse utkastelsen.

– Vi snakker om en ung mann som kom til Norge som seksåring, det holdes mot ham at hans mor den gang i 2008 ga uriktig informasjon til myndighetene. Men han har ikke gjort noe galt, sier hans advokat Nicolai Skjerdal.

– Jeg håper virkelig Norge vil vise nåde, sier Mustafa.