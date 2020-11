Kystvakta og spekkhoggerne overvåker sildefisket i nord

KV Heimdal følger sildefisket i fjordene i Nord-Troms for tiden. Rundt nøtene følger gjerne måker, spekkhoggere og knølhval godt med.

– Inspektørene gjør en viktig jobb med å kontrollere fisket. Så er bonusen denne fantastiske naturopplevelsen. Vi har jo vanlige vernepliktige som avtjener førstegangstjeneste. For dem er det prikken over i-en, sier skipssjef Eirik Høgstad til NTB.

Han forteller om mye liv i sjøen rundt fiskebåtene som har fanget sild.

– Det er relativt vanlig at spekkhoggeren og knølhvalen følger silda, så spørsmålet fra år til år er hvor den kommer inn i fjordene og om den gjør det. De siste 4–5 årene har den trukket inn på Kvænangen oppe ved Skjervøy, sier Høgstad.

Godt med sild

Skipssjefen sier det er godt med sild i år, og at været så langt har vært bra.

– Nå har vi vært på tokt et par uker. Det har vært noen dager med kuling, men i hovedsak har det vært mye sørlig vær.

KV Heimdal er en indre kystvakt med ansvar innenfor fjordlinjen.

– De større kystvaktskipene følger ringnotfartøyene som fangster ute i havet. Der kan det være opp mot 1.000 tonn sild i kastet. Inne på kysten er det vanlig med kast fra 10–30 tonn til 150–200 tonn, forklarer han.

Koronakystvakt

Kystvaktbasen ligger i Sortland i Vesterålen. Mannskapet skal ha en friperiode om ikke lenge, men de skal seile ut igjen i jula.

– Da er det ikke så mye sildefiske vi driver med. Det er mest beredskap i forhold til søk og redning og støtte til toll og politi, normale indre kystvaktoppgaver, sier skipssjefen.

Som alle andre, må også kystvakta forholde seg til smittevernreglene.

– Internt om bord er det å regne som en kohort. Men når vi inspiserer, begrenser vi antallet som skal om bord til et minimum. Det er bruk av munnbind, å holde avstand og andre forholdsregler som gjelder. Det skal være sikkert for fiskerne også, at vi ikke utsetter dem for smitterisiko, sier skipssjef Eirik Høgstad.

(©NTB)