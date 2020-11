Handikappet mor måtte bo på karantenehotell med sønnen

– Vi ble lovet et rullestolvennlig rom på hotellet. Det fikk vi ikke, sier amerikanske Amanda Green til TV 2.

Den amerikanske småbarnsmoren reiste til Norge sammen med sin seks år gamle sønn for å feire jul sammen med sin norske kjæreste. Selv om kjæresten, Ole Christian Unneberg, har egen leilighet på Kolbotn måtte de to rett på karantenehotell da de ankom Norge fra USA.

– Det har vært tøft. Sønnen min har ADHD og astma, og jeg sitter for tiden i rullestol på grunn av en skade i kneet, sier Green.

– Jeg klarte ikke å komme meg ut av rommet fordi dørkarmen var for høy. Toalett og dusj var heller ikke tilpasset for rullestolbrukere, forteller hun.

Egentlig skulle de to ha tilbrakt 10 dager på karantenehotellet, men på grunn av helseplagene fikk hun og sønnen reise hjem til kjærestens leilighet i dag, for å ha karantene der i stedet.

Nå har de sendt en høringsuttalelse der de bønnfaller regjeringen om å endre eller droppe ordningen med karantenehotell.

Tryggere i leilighet

– Hvis man kan dra noe sted, der det ikke kommer og går folk hele tiden, og i stedet dra til et sted man kan holde seg borte fra folk, så er det et bedre alternativ enn et karantenehotell, sier Green til TV 2.

Kjæresten, Ole Christian, mener hans leilighet er mye tryggere enn et karantenehotell.

– Det har vært altfor mye nærkontakt med fremmende personer. Det hadde vært mye bedre om de bare kunne komme rett hit, så hadde de ikke hatt så mye kontakt med fremmede personer, og på den måten blitt mer utsatt.

– Det er tryggere hjemme hos meg enn på hotellet, sier han til TV 2.

Krever endringer

Han får støtte fra advokatforeningen, som også har uttrykt seg sterkt kritisk til karantehotell i sin høringsuttalelse.

– Det er jo snakk om egentlig å internere folk, og til og med la dem betale for interneringen selv, sier leder av advokatforeningen, Jon Wessel-Aas til TV 2,

– Det er veldig dårlig begrunnet hvordan dette i det hele tatt skal være egnet til å hjelpe. Dette mener vi bare ikke holder mål, legger han til.

339 tilbakemeldinger

Regjeringen har fått inn 339 høringsuttalelser om bruken av karantenehotell. Kritikken hagler mot ordningen, som mange opplever som urettferdig og uforståelig.

I en epost til TV 2 skriver senior kommunikasjonsrådgiver i Justisdepartementet, Raheela Chaudhry, at de nå jobber seg gjennom høringsuttalelsene og at forskriften etter planen skal ut på høring innen kort tid.

"Høringsfristen på forslaget om forskriftshjemmel for krav om oppholdssted under innreisekarantene gikk ut på fredag. Vi har mottatt et stort antall høringsuttalelser som vi nå går gjennom i arbeidet med å forberede en lovproposisjon. Departementet tar sikte på å sende forskriften på høring innen kort tid, men det er ikke nå mulig å angi en konkret dato. Mvh, Raheela Chaudhry "