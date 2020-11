Den tidligere Senegal og Premier League-spilleren Papa Bouba Diop er død etter lang tids sykdom. Han ble 42 år gammel.

Fakta: Charcot-Marie-Tooths sykdom Charcot-Marie-Tooths sykdom (CMT) er en arvelig, sjelden nevromuskulær sykdom. CMT rammer nervene lengst ute i kroppen, i bein og armer, de perifere nervene. CMT fører dermed til muskelsvekkelse og redusert følesans lengst ut i bein og armer, og ofte feilstillinger i føttene. Kilde: helsenorge.no

Ifølge L'Équipe lede den tidligere fotballspilleren av Charcot-Marie-Tooths sykdom.

Bouba Diop spilte totalt 129 Premier League-kamper for Fulham og Portsmouth, og 63 landskamper for Senegal.

Papa Bouba Diop er kanskje best kjent for å ha scoret kampens eneste mål da Senegal slo Frankrike 1-0 i åpningskampen i fotball-VM i 2002.

I 2011/12-sesongen spilte han med John Carew i West Ham i Championship. Han har også spilt for Birmingham, AEK Athen, Lens, Grasshopper og Neuchâtel Xamax.

Bouba Diop la opp i 2013.

– Takk GAINDÉ for å ha fått oss til å drømme så mye. Ditt navn vil for alltid være inngravert i fotballens Hall of Fame sammen med de store legendene. Måtte Gud ønske deg velkommen i sitt paradis, skriver Barthélémy Dias, ordføreren i hjemstedet Mermoz-Sacré-Cœur i Senegal, i sosiale medier, skriver Mirror.

– En gang VM-helt, alltid VM-helt

På Twitter uttrykker fotballprofiler og tidligere klubber sorg.

– Så fryktelig trist. Revet bort så ung. Hvil i fred, Papa Bouba Diop, skriver Gary Lineker.

– Vi er knust over å høre at Papa Bouba Diop har gått bort, 42 år gammel. Hvil i fred, skriver Fulham.

Også Birmingham skriver at klubben er knust av den triste nyheten.

– Våre tanker går til Papas familie og venner i denne ekstremt vanskelige tiden, legges det til.

– Alle i West Ham er triste av å høre at Papa Bouba Diop har gått bort, bare 42 år gammel. Som en del av opprykkslaget vårt i 2011/12, vil han alltid være en del av vår klubb. Våre tenker går til hans familie. Hvil i fred, Papa, skriver West Ham.

– FIFA har med sorg fått høre om Senegal-legenden Papa Bouba Diops bortgang. En gang en VM-helt, alltid en VM-helt, skriver Det internasjonale fotballforbundet.