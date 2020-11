Glimt slo Rosenborgs scoringsrekord fra 1997: – Helt overlegent

Bodø/Glimt – Rosenborg 5-1:

Se hvordan Glimt lekte med RBK øverst!

Rosenborg startet kampen best, men så handlet alt om seriemester Bodø/Glimt på Aspmyra. Glimt vant 5-1, og satte ny scoringsrekord med sine 90 mål i Eliteserien hittil.

– Takk for kampen, @RBKfotball! Takk for at dere sto æresvakt, selv om det var unødvendig å stå i samtlige 90 minutter, spøkte Glimt på Twitter etter rekordkampen.

Kampen på Aspmyra er over. Det ble lekende lett og en suveren 5-1-seier til seriemesterne fra Bodø.



Takk for kampen, @RBKfotball! Takk for at dere sto æresvakt, selv om det var unødvendig å stå i samtlige 90 minutter. — FK Bodø/Glimt (@Glimt) November 29, 2020

Glimt-trener Kjetil Knutsen var imponert over eget lag etter 13 strake hjemmeseire og ny scoringsrekord med 90 mål totalt hittil i serien.

– Det synes jeg er ganske imponerende. Men jeg vil ta med at forrige helg ble vi seriemesterne, og spillerne fikk feire. Vi var først tilbake på feltet onsdag med en rolig økt, før vi trente bra på torsdag og fredag. Prestasjonen mot RBK var imponerende. Det var et nytt komponert lag, og spillerne fant samhandlingsmønsteret fort. Vi tok dem på kraft i dag, sa Glimts suksesstrener til TV 2 etter kampslutt.

Han likte at RBK stod æresvakt før kampen.

– Ja, det er noe jeg synes vi skal begynne med i norsk fotball. Det satte vi pris på. Det er en god gest å innføre også i norsk fotball, sa han.

Kasper Junker sendte Glimt allerede etter 15. minutter, og da Ola Solbakken doblet ledelsen på vakkert vis drøye ti minutter senere tangerte de suverene gultrøyene Rosenborgs målrekord fra 1997. Det var nemlig Glimts 87. mål i år.

– Kan score over 100

Da Philip Zinckernagel satte inn 3-0-scoringen i det 78. minutt var den nye målrekorden et faktum. Rosenborgs 23 år gamle rekord er slettet fra historiebøkene.

– Tallet er 88. Det er flere enn noen andre lag har scoret i Norges øverste divisjon noensinne. Det er bare å gratulere, sa kommentator Marius Skjelbæk da rekorden var et faktum.

Dino Islamovic reduserte for Rosenborg sju minutter før slutt. Fire minutter før slutt økte imidlertid Vegard Leikvoll Moberg til 4-1, og like etter dundret Morten Konradsen inn 5-1 for de suverene seriemesterne. Glimt har dermed hittil denne sesongen scoret 90 mål i serien. Skjelbæk tror laget kan score 100.

– Selvfølgelig. Vi kommer til å huske denne Glimt-utgaven resten av vårt liv, slo han fast.

Glimts Zinckernagel noterte seg forøvrig for sin 18. målgivende for sesongen i storseieren, og ligger an til å bli årets eliteseriespiller med flest målgivende med god margin. Rosenborg må for alvor finne tilbake til gamle trakter hvis de skal kunne utfordre Molde og Vålerenga om sølvplass. Neste utfordring for de hvitkledde er nettopp Vålerenga i Oslo.

– Aldri sett noe lignende i norsk fotball

Ekspertene har nesten ikke flere superlativer igjen i sin beskrivelse av Glimts rekordsesong.

– Det var litt Rosenborg i starten, men så rundspilte Glimt Rosenborg fullstendig. Helt overlegent, mente kommentator Marius Skjelbæk i FotballXtra.

– Da de scoret sitt 87. seriemål tangerte de Rosenborgs rekord fra 1997. Da var det riktignok 14 lag, så sånn sett er de helt likt da. Men på det Rosenborg-laget spilte spillere som Sigurd Rushfeldt, Harald Martin Brattbakk, Runar Berg, som nesten er «Mr. Bodø» nå, Mini Jakobsen, Bent Skammelsrud med mer. Det var et kjempelag Rosenborg hadde da. Og det sier litt om hvilke steg og fotavtrykk dette Bodø/Glimt-laget etterlater seg, poengterte kommentatoren – og fikk full støtte av Jesper Mathisen.

– Jeg har sluttet å la meg overraske av Glimt. De er så utrolig suverene. Og scoringen Solbakken leverte på 2-0 var helt vanvittig vakker å se på, sa en imponert Mathisen.

Skjelbæk kan ikke huske en mer suveren seriemester i Norges øverste divisjon.

– Rosenborg ble i første omgang i likhet med alle andre klubber rundspilt av Glimt. I løpet av 26 kamper har Glimt rundspilt motstanderen i 22 av dem. Jeg kan ikke huske å ha sett noe lignende i Norge noen gang. Det er nesten som du ikke tror det du ser når du sitter og ser det, faktisk, mente han.