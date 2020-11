Edinson Cavani kan allerede ha fått heltestatus i Manchester United. Uruguayaneren startet på benken mot Southampton, men snudde hele kampen på hodet etter sitt innhopp.

33-åringen noterte seg for en målgivende og to scoringer. Hans andre scoring kom to minutter på overtid.

– Bevegelsene hans i boksen er fantastiske. Han er den beste jeg har spilt mot på trening. Han er alltid i bevegelse. Vi vet hva han kan og hva han kan bidra med. Det er viktig for oss at han fortsetter slik. Han er en toppspiller, sier United-kaptein Harry Maguire etter kampen.

Fra å ligge under 0-2 til pause snudde han kampen for Ole Gunnar Solskjærs menn, som til slutt vant 3-2 på St. Mary's.

– Han viser klasse

TV 2s fotballeksperter tror den tidligere PSG-spissens kvaliteter er noe Manchester United har savnet.

– Han er på hele tiden og han viser klasse. Det er ikke mange andre som hadde gjort det han presterte mot Southampton, sa Solveig Gulbrandsen i studio.

– Han er ikke veldig god med ballen, men jeg synes han er veldig god uten ball. Hvis ballen ikke kommer dit han vil, hogger han hele veien og skaper rom for andre, følger Erik Thorstvedt opp.

– Da Manchester United kjøpte ham så tenkte jeg at hvis de fikk tak i en normal Cavani, så er dette er kjempekjøp. Om de hentet en Cavani som var på vei ned, så blir det styrete. Alt tyder på at vi har fått normal Cavani og det kan bli et herlig ekteskap.

Mener han burde startet

Selv om det til slutt endte med tre poeng mot Southampton, mener Thorstvedt at Solskjær bommet på laguttaket.

– Det er lett å si nå, men det var et feil uttak. Vi kan selvfølgelig sitte her og si det nå, men ut i fra det som skjedde i midtuken, så hadde jeg syntes det hadde vært riktig at han hadde startet kampen, sier den tidligere Tottenham-keeperen.

Cavani startet i Manchester Uniteds 4-1-seier over Istanbul Basaksehir i Champions League forrige uke.

Manchester United ligger på 7.-plass i Premier League og topper mesterliga-gruppen sin.

Onsdag gjester Cavanis tidligere arbeidsgiver, PSG Old Trafford.