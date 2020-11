Serieavslutningen i Eliteserien i fotball flyttes til 22. desember

Se hva FotballXtra-panelet mener om den sene serieavslutningen øverst!

Serieavslutningen var egentlig satt opp 19. desember, men er nå flyttet til 22. desember, melder Eurosport.

NFFs konkurransedirektør Nils Fisketjønn sa under søndagens Fotball Direkte-sending at Eliteserien risikerer å bli spilt i romjulen dersom det kommer flere utsettelser.

– Hvis vi får flere utsettelser enn de som allerede er, sliter vi. Da snakker vi romjulen, sa Fisketjønn om hvis ytterligere utsettelser oppstår.

Ifølge Fisketjønn blir den avgjørende kvalifiseringskampen mellom 14.-plassen i Eliteserien og kvalifiseringsvinneren i 1. divisjon trolig spilt i romjula. Sannsynlig dato er 27. eller 28. desember.

– Jeg tenker det er okey grep for å kunne få fullført alt før jul. De trenger jo mer tid for å beramme de kampene som blir utsatt og, poengterer Erik Huseklepp i FotballXtra.

Tror det må spilles i romjulen

TV 2-ekspert Jesper Mathisen tror Eliteserien kanskje ikke blir ferdigspilt før julaften.

– Jeg tror vi får ekstra utsettelser og ikke får fullført før jul, for det er så mye smitte i enkelte byer at vi kan få en utsettelse eller to til. Da må det spilles ferdig i romjulen, og det blir jo en fin jul for oss som er glad i norsk fotball, sier Mathisen.

– Men jeg krysser fingrene for at Fisketjønns oppsett blir fullført før jul. Det har vært en ganske så intens sesong, som har kostet mye krefter for spillerne. Det går litt på spillernes bekostning med så mange tette kamper, og lite restitusjon. Sånn må det imidlertid bare bli, poengterer eksperten.

Huseklepp tror de største klubbene vil takle det intense kampprogrammet best.

– Det er klubbene med mest ressurser som skal håndtere dette best. De klubbene som ikke har de brede stallene kommer til å kjenne det mest, sier han.

Heftig for Odd

Fisketjønn opplyste at Odds kamp mot Kristiansund 6. desember må utsettes grunnet Odds ti dager lange karantene. Ny dato for den kampen blir 9. desember.

En Odd-spiller har testet positivt for koronaviruset etter å ha trent med laget fredag. Søndagens kamp mot Sandefjord og onsdagens mot Godset er derfor utsatt.

Odd får det svært hektisk og må spille hele fem kamper på 13 dager mellom 9.- og 22. desember. Den siste runden går samlet med felles avspark 18.00.