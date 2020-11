Mourinho etter å ha inntatt tabelltopp: – Vi er ikke fornøyd, og det gjør meg glad

Chelsea–Tottenham 0–0 (0–0)

Oppgjøret mellom Chelsea og Tottenham var Roman Abramovitsj sin 1000. kamp som Chelsea-eier. På hver sin trenerbenk sto to av de viktigste personene for suksessen russeren har oppnådd med blåtrøyene.

José Mourinho var mannen som fikk ansvaret for Chelsea da Abramovitsj kjøpte klubben. I 2004/2005-sesongen kom det første Premier League-trofeet, året etterpå fulgte portugiseren opp med nok et ligatrofe.

Se sammendraget fra kampen øverst!

En av de mest sentrale i Mourinhos første regjeringstid hos Chelsea var Frank Lampard. Den nåværende Chelsea-treneren vant begge slagene mot Mourinho i Premier League forrige sesong, og søndag jaktet han hat trick mot sin gamle sjef.

Slik gikk det ikke og etter 90 tamme minutter kunne Tottenham avslutte lørdagen med tabelltopp.

– Det er få ting jeg tar med meg fra kampen. Det jeg tar med meg er at vi normalt sett er fornøyde med uavgjort på Stamford Bridge, men det er vi ikke i dag. Det gjør meg glad. Vi er ikke fornøyde med uavgjort, og det er det viktigste jeg tar med meg. Det gjør meg glad at spillerne ikke er fornøyde, det er en total endring av mentaliteten, sier Tottenham-sjef José Mourinho.

Chelsea fikk scoring annullert

Timo Werner trodde han hadde sendt Chelsea i ledelsen etter ti minutter, men assistentdommeren vinket korrekt med flagget. Tyskeren var ti centimeter i offside før han mottok ballen og la den vakkert i motsatt hjørne.

Tottenham var også nære, men ble hindret av Edouard Mendy som virkelig har imponert i Chelsea-buret etter overgangen fra Rennes.

Mye mer skjedde det ikke den første omgangen. Begge lagene forsøkte å bryte hverandre ned, men begge forsvarene sto imot det meste som kom.

Klasseredning fra Lloris hindret Chelsea-ledelse

Tammy Abraham hadde muligheten til å sende hjemmelaget i ledelsen da han lurte seg bak ryggen til Eric Dier. Chelsea-spissen klarte derimot ikke å få avslutningen på Tottenhams mål.

I jakten på målet som ville gi dem seieren satte Frank Lampard innpå Christian Pulisic og Olivier Giroud.

Kun minutter senere vartet Hugo Lloris opp med en klasseredning da Mason Mount hamret til fra 20 meter.

– Hugo Lloris sin redning er helt utrolig. Det er en verdensklasse-redning, sier Chelsea-sjef Frank Lampard etter kampen.

Lloris sin redning er helt utrolig. Det er en verdensklasseredning.

På overtid fikk begge lagene en gedigen sjanse hver, men verken Giroud eller Lo Celso klarte å få ballen i mål.

– Det er sånne sjanser man drømmer om, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt om Girouds sjanse etter kampen.

Begge lagene virket mer opptatt av å forsvare målene sine, enn å angripe motstanderens. Dermed endte kampen 0-0.

– Man kunne si med 100 prosent sikkerhet at om Chelsea slapp inn like mange mål i år som i fjor, ville det være umulig for dem å vinne ligaen. Det har de fikset. De har fått det på plass, og det har vært enormt tett bak hos dem, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.