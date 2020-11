Carlsen klikket – så slo han tilbake

Mesterlig spill, gigantisk tabbe og så et nytt, strålende parti. Første finaledag har vært høydramatisk for Magnus Carlsen (29).

Du kan følge utviklingen trekk for trekk i vårt livesenter. Der kan du også chatte med sjakkekspert Maud Rødsmoen.

Magnus Carlsen-Wesley So 2-1 (det gjenstår ett parti søndag)

Siden han vant grunnserien i turneringen, fikk Magnus Carlsen velge hva han ville starte med. Han valgte hvite brikker, slik han gjorde i kvart- og semifinalen. Det betyr at han også avslutter med hvitt på dag to, i partiet der alt kan bli avgjort.

– Fantastisk

Carlsen hadde, ifølge sjakkcomputeren, den mest gunstige stillingen i første parti. Samtidig så So ut til å ha en god forsvarsplan, også i sluttspillet.

Men da fant Carlsen trekkene som gjorde at han skaffet seg en ny dronning, og sørget for at So var sjanseløs på å berge remis.

29-åringen kostet på seg et bredt glis da han hadde regnet seg frem til hva som kom til å skje.

– En fantastisk beregning av Magnus, sa TV 2s sjakkekspert Jon Ludvig Hammer.

– Der var jeg virkelig imponert. Én ting er at han fant den runddansen, men han fant den så ekstremt fort òg. Det er greit at man fra et computer-perspektiv kan regne ti trekk frem, men det er ekstremt imponerende av et menneske å gjøre det Magnus gjør der, istemte ekspertkollega Hans Olav Lahlum.

Klikket

Det andre partiet tapte Carlsen på høydramatisk vis med svarte brikker. Først hadde So en svært gunstig stilling. Amerikaneren så ut til å mørne partiet sakte, men sikkert, til seier.

Så snudde stillingen til en trolig remis etter et tabbetrekk fra So. Begge hadde svært lite tid igjen på klokken, men en offensiv Carlsen så det til sitt snitt å gå for seieren. Sjakkeneren klarte å skaffe seg overtaket, før han i sluttspillet tråkket feil.

Han flyttet kongen bakover, men feil vei, forklarte TV 2s sjakkekspert. Da endte han til slutt opp med å bli satt sjakkmatt av den hvite dronningen.

En lettet So gliste for seier. Carlsen, rasende på seg selv, banket til i bordet foran seg.

– Han ble uforsiktig, rett og slett. Det var en gigantisk tabbe av Magnus, sa Hammer.

Revansjelysten

I det tredje partiet var den en svært revansjelysten Carlsen som spilte med hvite brikker. 29-åringen gikk svært offensivt til verks, og So ga opp partiet bare etter 35 trekk.

– Han viste hvor forbannet han var med bondetrekket han gjorde i starten, og det viste seg at det funket kjempefint, sa Hammer. Trekket han snakker om kan du se her:

