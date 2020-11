Granerud (24) tok sin første verdenscupseier – vant hopprennet i Ruka

Se Graneruds kjempehopp i videovinduet øverst. Bilder med tillatelse fra NRK.

Halvor Egner Granerud tok sin første verdenscupseier i hopp da han vant i finske Ruka søndag. Han henviste tyske Markus Eisenbichler til 2.-plassen.

Granerud hadde to fjerdeplasser fra tidligere i sesongen, men har manglet å få til to gode hopp i konkurranse. Han fikk opp 137 meter med 3 x 19 i stil. Det holdt til 4.-plass etter 1.-omgang. I finalen fikk han opp 142 meter og gode stilkarakter til tross for et manglende nedslag.

– Det har vært en veldig lang vei å komme hit, og det er noe jeg har drømt om hele livet. Jeg vet ikke hvordan jeg skal beskrive det. Det er et resultat over hvor mye jeg har jobbet for å stå øverst på pallen. Spesielt alle følelsene som har vært det siste halvannet året, ettersom at forrige sesong gikk mer og mer til helvete. Det å klare å komme tilbake igjen og stå øverst på pallen er helt fantastisk, sier Granerud til TV 2.

Verdenscuplederen Markus Eisenbichler leverte et solid første hopp og i en egen klasse etter et hopp på 141 meter og ledet med hele 10,6 poeng foran Robert Johansson. Han klarte derimot ikke å matche Granerud og landet på 131 meter. Han måtte se seg slått med 9,9 poeng av nordmannen.

– Dette var en veldig fin dag. Granerud tar ut et fantastisk hopp og vinner rennet. Det var ganske krevende i den siste fasen, men Granerud klarte å komme seg over kulen i en god form og stiger veldig mye ut av bakken. Dette er stort for ham, for dette er første gang han vinner en verdenscup, sier landslagstrener Alexander Stöckl til TV 2.

Robert Johansson hoppet 138,5 meter med 3 x 19 i stil i 1. omgang. Han har slitt med sittestillingen i bakken etter å ha hatt problemer med ryggen i innledningen av sesongen. I finalen fikk han opp bare 127 meter og falt ned til 6.-plassen.

Forfang med liten revansj

Johann André Forfang ble disket etter å ha fått klarsignal fra Stöckl uten å ha fått grønt lys lørdag. Han fikk en liten revansj med å få opp 136 meter som holdt til åttendeplass etter en omgang.

Han la på en meter i finalen og fikk 255,8 poeng og 5.-plass.

Daniel-André Tande var tilbake etter lørdagens fall og fikk opp 129,5 meter. Det holdt til 14.-plass etter 1. omgang. Han slo av sju meter i finalen, men klarte å forsvare sin plassering.

Kun én omgang for Håre

Anders Håre fikk en oppløftende 18.-plass lørdag, men 122 meter i 1. omgang i søndagens renn holdt ikke til flere hopp i Ruka. Han endte på en sur 31.-plass, og han var 0,3 poeng unna å få hoppe to ganger.

Sander Vossan Eriksen fikk bare hoppe en omgang lørdag. 121 meter holdt ikke til finaleomgangen. Han endte på 34.-plass.

Marius Lindvik har et stykke fram. Han fikk opp bare 112 meter og måtte ta en tidlig kveld med 47.-plass.