Mann i 50-årene siktet for drapsforsøk etter knivstikking

Mannen i 50-årene, som ble pågrepet etter hendelsen, er siktet for drapsforsøk, melder Romerikes Blad.

– Det er tatt ut siktelse for drapsforsøk og det går mot at siktede blir framstilt for varetektsfengsling mandag, sier jourhavende jurist Behreng Mirzaei i Øst politidistrikt til avisen søndag.

Mannen har sittet i avhør søndag. Hans forsvarer, advokat Gunhild Lærum, opplyser at hennes klient forklarer seg for politiet.

– Men i forhold til den siktelsen som foreligger nå, så erkjenner han ikke straffskyld, opplyser Lærum til RB.

Skjedde i bolig

Det var klokken 01.45 natt til lørdag at politiet ble varslet om knivstikking på en privatadresse på Skjetten.



En mann i 30-årene ble sendt til sykehus med alvorlige skader. Skadene skal ikke være livstruende.

Knivstikkingen skjedde inne i boligen hvor begge har tilhold. Det skal ha oppholdt seg flere personer i boligen da hendelsen fant sted.

Pågrepet på stedet

Politiet pågrep en mann i 50-årene på stedet.

– Første patrulje var på stedet fem minutter etter at vi fikk meldingen. Da var gjerningspersonen fortsatt der. Han har vi kontroll på, sa operasjonsleder i Øst politidistrikt, Kristian Loraas til TV 2.

Politiet har kontroll på kniven som ble brukt.

Ifølge Romerikes Blad Både er fornærmede og siktede utenlandske statsborgere. De har en ikke-familiær relasjon til hverandre.