Monolitten skapte ville spekulasjoner – nå er den sporløst forsvunnet

Forrige uke var den lokale viltnemnda på oppdrag i delstaten Utah. Fra helikopter skulle de telle villsau i ørkenen, da en av dem plutselig fikk øye på noe som hørte hjemme i en science fiction-film.

Piloten fikk deretter klar beskjed om å snu helikopteret.

– Han sa «Wow, wow, wow, du må snu, du må snu!» Jeg svarte «Hva», og han bare «Det er en ting der borte, vi må se nærmere på den!».

Milevis unna sivilisasjonen stakk en skinnende monolitt opp av den røde sanden. Ifølge helikopterpilot Bret Hutchings så det ut som metall-skulpturen, som han anslår var mellom tre og fire meter, var plantet der med vilje.

Siden den ble oppdaget, har diskusjonen gått på om det er et kunstverk, eller om vi må til det ytre rom for å finne svaret på mysteriet.

Hvem som har plantet monolitten, som anslås å være på mellom tre og fire meter, er det fremdeles ingen som vet.

Nå er den borte

I et innlegg på Facebook skriver viltnemda at den mystiske monolitten nå er fjernet. På samme måte som at man ikke vet hvem som plantet monolitten, vet man heller ikke hvem som har fjernet den.

– Vi har fått troverdige rapporter om at den ulovlig plasserte strukturen, omtalt som «monolitten», har blitt fjernet.

– BLM (viltnemda, journ.anm) fjernet ikke strukturen, som anses som privat eiendom.

Hemmelig plassering

Nøyaktig hvor monolitten har stått plassert, har vært hemmelig for offentligheten. Årsaken er at myndighetene ikke har ønsket at nysgjerrige folk skal gå seg vill i ørkenlandskapet.

Men ikke overraskende har noen skuelystne funnet fram til den mystiske strukturen.

Turen innebar blant annet i kjøring i mørket på steinete terreng, og minst en oppdager gikk seg vill, forteller tre personer som dro for å se den, ifølge CNN.

Men oppdagerne mener likevel turen var verdt det, til tross for at monolitten ikke var skapt av romvesen.

David Surber var blant de første til å se monolitten i levende live. Mysteriets koordinater sirkulerte på Reddit, men ingen kunne bekrefte dem. Derfor tok Surber på seg oppgaven.

– Hørtes ut som papp

Koordinatene viste seg å stemme, og Surber delte funnene sine i sosiale medier. Der kunne han bekrefte at monolitten ikke var magnetisk, og at den var hul. Faktisk hørtes den ut som en pappboks når han slo på den.

I tillegg la han ut en guide til hvordan man skal finne den.

– Til syvende og sist, enten den er utenomjordisk eller et kunstverk, har monolitten vært en mulighet for tusenvis av mennesker til å samles om noe positivt igjen, sier han til CNN.

– Det var en god måte å rømme fra all negativiteten vi har opplevd i 2020.