Stilte til første TV-intervju siden valgnatten: – Hva slags rettssystem er dette?

Presidenten var ikke nådig i kritikken av rettssystemet da han stilte til intervju på Fox News-programmet Sunday Morning Futures.

Trump gjentok påstandene om valgfusk, og sa at han ønsker å legge fram et «stort, vakkert» søksmål med «enorme» bevis.

– Vi forsøker å legge fram bevisene, og dommerne nekter oss. Vi har så mye bevis. Du så sikkert på onsdag forrige uke at vi hadde en høring i Gettysburg i Pennsylvania. Utrolige vitner, høyt respekterte folk, som var ordentlig fornærmet, sier presidenten.

Trump luftet gang på gang sin frustrasjon over at dommere ikke vil ta sakene hans.

– Hva slags rettssystem er dette? spurte presidenten seg.

Trump-administrasjonen har så langt tapt eller trukket over 30 søksmål, ifølge CNBC. Det endelige målet er å få sakene opp for høyesterett, der de konservative sitter med flertallet.

Den sittende presidenten er skeptisk til om sakene hans noen gang kommer så langt.

– Problemet er at det er vanskelig å komme dit, jeg har de beste advokatene som sier de vil argumentere der, men de sier det er vanskelig.

Trump stiller spørsmål ved hvorfor justisdepartementet eller FBI har gjort mer for å undersøke anklagene hans.

– Jeg vet ikke, kanskje de er innblandet, sier presidenten til Fox News.

I Fox-intervjuet nekter Trump nok en gang å anerkjenne valgnederlaget. Til tross for at presidenten mener det har forekommet massivt valgfusk, godkjente han tidligere denne uken at overgangen til Joe Biden offisielt kan begynne.

Fredag møtte presidenten pressen i Det hvite hus. Etter en videokonferanse med medlemmer av det amerikanske forsvaret i forbindelse med Thanksgiving-feiringen, ville presidenten for første gang siden valget svare på spørsmål fra journalister.

– Det vil bli veldig vanskelig å erkjenne valgnederlag, fordi vi vet det var omfattende valgfusk. Jeg vet ikke hva som kommer til å skje. Jeg vet én ting, og det er at Joe Biden ikke fikk 80 millioner stemmer, sa Trump.

Det finnes ingen bevis for presidentens påstander om valgfusk.