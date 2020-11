Cavani sørget for mesterlig United-snuoperasjon

Southampton–Manchester United 2–3 (2–0)

Før kampen sa Solskjær at de var nødt til å vokte seg for dødballer, ettersom Southampton scoret to mål fra dødball mot dem sist. United-manageren fikk helt rett i at de måtte vokte seg for dødballene, men det gjorde de ikke.

Da lagene gikk til pause ledet hjemmelaget 2-0. To dødball-mål var sluppet inn.

Dermed måtte Solskjær gjøre grep til andre omgang. Svaret var en 33 år gammel uruguayaner. Med rutine og kraft sørget Edinson Cavani for to mål, samt én målgivende pasning.

– Bevegelsene hans i boksen er fantastiske. Han er den beste jeg har spilt mot på trening. Han er alltid i bevegelse. Vi vet hva han kan og hva han kan bidra med. Det er viktig for oss at han fortsetter slik. Han er en toppspiller, sier United-kaptein Harry Maguire etter kampen.

Tre minutter på overtid satte Cavani spikeren i kista og sørget for at snuoperasjonen var et faktum.

– Jeg tror United har funnet seg en ny førstespiss, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt etter kampen.

Den tidligere Tottenham-keeperen er likevel klar på at Edinson Cavani burde startet kampen.

– Det er lett å være etterpåklok og si det, men det var et feil uttak. Dersom man ser på hva Cavani gjorde i midtuken, så burde han startet i dag, sier Thorstvedt.

Store Greenwood-sjanser

Mason Greenwood viste seg frem umiddelbart da han etter fem minutter utnyttet et sløvt Southampton-forsvar. Etter å ha runde keeper ble vinkelen for skarp for Greenwood, som sendte avslutningen i nettveggen.

Southampton tok ledelsen halvveis ut i den første omgangen. Et nydelig hjørnespark av James Ward-Prowse traff hodet til Jan Bednarek som hadde løpt seg løs. Polakken stusset ballen vakkert over David de Gea.

Så var det duket for noen hektiske minutter. Først smalt det i David de Geas stolpe, men minutter senere fikk United en gavepakke fra Southampton-keeper Alex McCarthy.

Mason Greenwood fikk en kjempesjanse da McCarthy sentret ballen rett i beina hans. Keeperen vartet opp med en kjemperedning, men igjen fikk United en stor sjanse, etter at returen havnet i beina til Bruno Fernandes. Nok en gang vartet hjemmelagets keeper opp med en kjemperedning.

Ward-Prowse i storslag

33 minutter var spilt da Southampton fikk frispark i drømmeposisjon, dersom du har en spiller som heter James Ward-Prowse, og det har Southampton. Midtbanespilleren hamret ballen mot det nærmeste hjørnet, og De Gea klarte ikke å holde den ute. Dermed var ledelsen doblet.

– Jeg synes vi leverer en strålende kamp i dag. Vi har mange sjanser, og Southampton har James Ward-Prowse. I kamper mot dem må man bare håpe på at man ikke gir bort for mange dødballer, ettersom de har ham, sier Ole Gunnar Solskjær etter kampen.

Uniteds sisteskanse skadet kneet da han slengte seg i stolpen da Ward-Prowse scoret. Spanjolen holdt ut omgangen, men etter pause ble han erstattet av Dean Henderson. Edinson Cavani ble også satt inn etter pause, til fordel for Mason Greenwood.

– Vi er nødt til å gi skryt til Southampton for det. James Ward-Prowse er i mine øyne kanskje den beste dødball-takeren i ligaen. Jeg er ikke imponert over det han gjør i dag, ettersom jeg vet at han er kapabel til det, sier Bruno Fernandes etter kampen.

United kunne fått en pangstart på andre omgang dersom Marcus Rashford hadde løftet blikket. Alene med keeper valgte han å gå på avslutning, istedenfor å gi ballen til en mye bedre plassert Cavani. Da bestemte ringreven seg for å ta grep.

Cavani-show

Åtte minutter senere viste Cavani hvordan man skal gjøre det. Uruguayaneren fant Bruno Fernandes som enkelt satte ballen i mål. Dermed var opphentingen i gang.

20 minutter før slutt var Cavani igjen sentral. Fernandes prøvde lykken fra 20 meter, men ballen var på vei utenfor. Da kom Cavani stupende fra siden og stanget inn utligningen.

Tre minutter på overtid var Cavani på farten igjen. 33-åringen scoret nok engang med hodet. Dermed sørget sommerkjøpet for at United hadde snudd kampen, etter at det til pause så fryktelig mørkt ut for Solskjærs elever.

– Jeg beklager å måtte si det, men Anthony Martial hadde aldri gjort det. Han hadde aldri vært der. Cavani er konstant i bevegelse, sier TV 2s fotballekspert Solveig Gulbrandsen.

Dermed tok United tre ekstremt viktige poeng i jakten på lagene foran dem på tabellen.