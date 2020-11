Hylles av lagvenninnene: – En beslutning det står stor respekt av

Samtidig støtter de hennes beslutning om å bli med på EM, og mener at det blir en veldig styrke for laget på flere områder.

– Jeg føler veldig med Katrine. Det at hun ønsker å komme hit, og mener at det er best for henne, det støtter jeg. Det er en spesiell følelse, men en beslutning det står stor respekt av, sier Nora Mørk til TV 2.

– En veldig sterk person

Nora Mørk, som ikke har vært med på to siste mesterskapene på grunn av skader, spiller til daglig med Lunde i Kristiansand.

Gjennom ti år på landslaget og mange mesterskap kjenner de hverandre godt.

– Det blir godt å få Katrine ned hit ikke bare som spiller men også som person og venninne. Det skal blir godt å ha henne her. Så vet jeg at hun har et konkurranseinstinkt ut av en annen verden, så at hun har lyst til å levere er jeg ikke i tvil om.

– Hva sier dette om styrken til Katrine Lunde?

– Jeg er absolutt ikke i tvil om at hun er en veldig sterk person, hun er veldig tøff.

Katrine Lunde blir en støtte for laget, men stjernemålvakten kan også vente seg full backing fra lagvenninne.

– Jeg kommer til å støtte henne og forsøke å gjøre det som skal til for at hun skal ha det bra. Det tror jeg alle sammen har lyst til, sier Mørk.

– Utrolig trist

Heidi Løke har også spilt på landslaget sammen med Katrine Lunde i mange år, og de har spilt sammen både i ungarske Györ og nå i Vipers.

Løke er selv mor til to gutter.

– Det er jo utrolig trist det som har skjedd, men jeg har veldig respekt for avgjørelsen hennes med at hun stiller seg til disposisjon for laget. Hun har trent godt og er en av verdens beste keepere. En enorm ressurs for laget og en fantastisk person å ha i gruppa, sier Løke.

Camilla Herrem er en annen veteran på laget, og en av mødrene hos håndballjentene.

– Vi som lag er veldig glad for at Katrine kommer til å være med oss her i EM. Valget hun har gjort har hun forklart selv, sier Herrem.

– Hun er den keeperen som gjør at du ikke tar det skuddet som du hadde tatt på mange andre. En veldig god keeper som har stor respekt.

Keeperkaos

Situasjonen rundt målvaktene er uavklart kun dager før EM starter.

Katrine Lunde må gjennom flere korona-prosedyrer før hun kan reise til Danmark. Hun kan tidligst komme ned neste helg, og kan først være klar til tredje kamp i mesterskapet.

I tillegg har Silje Solberg testet positivt igjen og må utsette sin ankomst.

- Silje føler seg bra og er frisk, men må ha en negativ test. Det er fortsatt mulig for henne å delta i EM, men jo lenger tiden går, jo mindre blir mulighetene, sier landslagssjef Thorir Hergeirsson.

Nora Mørk tror det ordner seg på målvaktsiden uansett.

- Målvaktene som er her i Danmark har sett veldig bra ut. Emily (Stang Sando) har virkelig tatt steg og er bedre enn noen gang. Og så synes jeg det er kult med Rikke (Granlund). Hun hadde et veldig bra innhopp i EM-testen mot Danmark. Det kommer til å ordne seg, mener Mørk.