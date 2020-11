– Jeg mener personlig at antallet kvoteflyktninger må ned, sier Eivind Stene, fylkesleder i Troms og Finnmark Frp til TV 2.

Klokka 14.00 startet et nytt forhandlingsmøte mellom Fremskrittspartiet og regjeringen om neste års statsbudsjett. Venstre, KrF, Høyre og Frp har nå forhandlet i 20 dager om statsbudsjettet.

– Det er fortsatt avstand, sa Jensen til pressen på vei inn i møtet.



– Færrest mulig



Her gjentok hun viktige prioriteringer for Frp.

– Det gjenstår fortsatt å få bedret vilkårene for landets pensjonister, å redusere avgiftene såpass at det faktisk gjør noe med grensehandelen og skaper arbeidsplasser og asyl- og innvandring er fortsatt et viktig tema.

– Jensen, du nevner nå oftere asyl- og innvandring generelt, og ikke kutt i kvoteflyktninger spesielt. Hva er grunnen til det?

– Frps prioriteringer er veldig klare. Vi vil at færrest mulig kommer og får opphold i Norge, men hva vi konkret har på bordet nå kan jeg ikke kommentere.

– Mener du fortsatt med må kutt i antallet kvoteflyktninger Norge tar imot for at dere skal godta budsjettet?

– Jeg mener det er helheten i det vi forhandler om som på på plass, sier Jensen.

– Det må skje noe

Frp har gått inn i forhandlingene med krav om å redusere antallet kvoteflyktninger Norge skal ta imot neste år, fra 3000 som ligger i regjeringens forslag. De har også krav om å redusere bistandsbudsjettet til under 1 prosent av BNI (bruttonasjonalinntekt).

Utfordringen til Frp er at sentrumspartiene er sterkt uenig. Spesielt KrF har flagget disse to sakene høyt. Regjeringen mener nivået på bistand og kvoteflyktninger er avklart i Granavolden-plattformen som Frp også styrte etter da de var i regjering, mens Frp mener det ikke er relevant hva som ligger plattformen lenger ettersom partiet ikke lenger sitter i regjering.

Det er Frps landsstyre som skal gi sitt godkjentstempel på en budsjettavtale. Der sitter alle fylkeslederne i partiet. Stene er varsom med å si noe om hva som skal til for å få til en enighet.

– Men er det noen vei utenom å kutte i antall kvoteflyktninger for å få en enighet?

– Personlig mener jeg at man må se på antallet kvoteflyktninger, sier Stene.

Han mener Frps gjennomslag på innvandringsfeltet må «være spiselig».

– Og det gjelder både å komme under 1 prosent av BNI på bistand og under 3.000 kvoteflyktninger?

– Det kan i hvert fall ikke være det samme som det var. Da har det ikke vært noe bevegelse, sier Stene.

– Og det gjelder på begge områdene?

– Det må jo skje noe der. Hva som skal til kan ikke jeg uttale meg om før jeg ser et resultat, sier fylkeslederen.

– Vanskelig å være bastant

Han mener koronakrisen har gjort har gjort budsjettforhandlingene spesielle i år.

– Det er klart det er spesielt i år når det er korona for alle pengene. Det er vanskelig å være veldig bastant. Hadde det vært en vanlig politisk situasjon, der ikke alt handlet om å berge arbeidsplasser og smittevern hadde kanskje fokuset vært et litt annet, sier han.

– Hvordan da?

– Da hadde dynamikken i og alt som skal inn i en forhandling kanskje vært litt annerledes. Det betyr ikke at vi ikke skal ha gjennomslag, men alle forstår at situasjonen ikke er normal, sier Steene.

– Tyder på at spenningen er stor

Fylkesleder i Nordland Frp, Dagfinn Henrik Olsen, er varsom med å si hva han vil godta når det gjelder kvoteflyktninger.

– Det er mange ting som spiller inn her. Kvoteflyktninger, eller ikke kvoteflyktninger. Det er andre grep innenfor dette som kan være gode.

Leder av Oslo Frp Geir Ugland Jacobsen mener det langdryge forhandlingene tyder på at det er «tøffe forhandlinger.» Han vil ikke slå fast at partiene til slutt blir enige.

– Det tørr jeg ikke spå. Det at det trekker ut tyder på at spenningen er ganske stor, sier Ugland Jacobsen.

En av dem som kjenner på utålmodigheten er fylkesleder i Viken Frp, Liv Gustavsen.

– Vi synes det har gått lang tid. Så håper jeg det kommer mye på det som vi har stilt som våre krav, sier hun til TV 2.

Fylkeslederen i Rogaland Frp, Svein Erik Indbjo, har full tiltro til at partilederen sikrer Frp de nødvendige gjennomslag.

– Siv har et mandat, og hun forhandler på vegne av Frp. Jeg stoler på at Siv ordner dette her, sier Indbjo.