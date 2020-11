Åshild Bruun-Gundersen vraket

Nilsen vant avstemningen med én stemme, 15 mot 14, melder Fædrelandsvennen.

Det var hele sju motkandidater mot Bruun-Gundersen, som nominasjonskomiteen hadde innstilt på topp, men det var kun Marius Nilsen som ble fremmet på nominasjonsmøtet, skriver NTB.

– Det har vært en stor ære for meg å representere Aust-Agder og FrP på Stortinget i 4 år. Jeg var topp motivert for å fortsette kampen for fylket mitt og for å være FrPs Helsepolitiske talsperson fremover, men nominasjonsmøtet ønsket det annerledes, sier Bruun-Gundersen i en skriftlig kommentar til TV 2.