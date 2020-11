Northug med julelåt: – Har ikke vært snill gutt i år

Petter Northug (34) har vært i hardt vær det siste halvåret etter at han i August ble stanset for råkjøring og det ble funnet kokain i hans hjem.

Senere har han stått frem og erkjent råkjøringen og oppbevaringen av narkotika. Han har innrømmet at han har et rusproblem og fortalt at han ønsker å legge livsstilen bak seg.

Slipper julesang

Lørdag kunne idrettsprofilen avsløre at han, til manges store overraskelse, snart slipper en julelåt på sin Instagram-konto, nemlig «Petters jul».

Nå deler Northug musikkvideoen på sin egen Facebook-side med teksten: – God advent til dere alle, etterfulgt av en link til sangen på Spotify.

– Har ikke vært snill gutt

I musikkvideoen får vi tilbakeblikk på ski-karrieren og Northug som pakker inn en sjenerende haug med gullmedaljer som julepresanger merket til den svenske langrennsprofilen Calle Halfvarsson som vi også får noen glimt av i musikk-videoen.

– «Ett år er gått, hva har jeg stelt i stand? Har ikke vært snill gutt i år, tviler på at jeg julegaver får. Jeg er ingen drømmesønn, men jeg har en julebønn. Kan jeg få komme hjem til ribbe og riskrem?»

–«I livet jeg snubler, men reiser meg opp igjen», synger Northug.