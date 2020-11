Keeperkaos før EM-åpningen: Hergeirsson lukker ingen dører helt

Landslagssjef Thorir Hergeirsson holder fortsatt en åpning oppe for at Silje Solberg kan spille i håndball-EM.

Han var søndag med på en digital pressekonferanse fra Danmark. Der ble keepersituasjonen igjen sentral.

– Katrine Lunde er i god form og i god trening i Kristiansand. Hun kommer hit neste helg. Det er fordi hun må gjennom et omfattende testopplegg, sier landslagssjef Thorir Hergeirsson til NTB.

– Silje føler seg bra og er frisk. Hun blir bedre, men må ha en negativ test. Det er fortsatt mulig for henne å delta i EM, men jo lenger tiden går, jo mindre blir mulighetene, sier Hergeirsson.

Det et første gang på 20 år at Norge står i en såpass spesiell keepersituasjon foran et mesterskap.

I 2000-EM var verken Cecilie Leganger eller Heidi Tjugum, trolig de to beste i verden på den tiden, aktuell for spill for Norge da det ble 5.-plass. Leganger var tilbake i VM året etter, og det endte med norsk sølv.

Ellers har Norge stort sett kunnet ha med seg «et toppet» keeperpar i mesterskapene.

Byttes ut?

Slik ser det ut for de fire norske EM-aktuelle keeperne:

Solberg: Soleklart førstevalgt på landslaget. Avga lørdag nok en positiv koronatest, og hun har vært ute en god stund. Usikkert hvordan det blir med henne og EM.

Lunde: Mistet nylig et ufødt barn, men har sagt ja til å stille opp i EM. På grunn av regelverket er hun ikke aktuell for kamp før mot Romania 7. desember.

Emily Stang Sando: Ser ut til å bli norsk førstekeeper fra start av i EM. Spiller til daglig i tyske Bietigheim.

Rikke Granlund: Hentet inn i troppen fra en rolle som reserve. Hun og Sando starter mesterskapet for Norge.

Et ikke helt utenkelig scenario er likevel at Solberg og Lunde avslutter mesterskapet for Norge. Det er mulig med to bytter i troppen i hver fase av EM.

– Vi stoler på de keeperne vi har nå. Det er gode keepere, sier Hergeirsson om Sando og Granlund.

Han skrøt også av deres spill i kampene mot Danmark nylig.

Trøbbel for Romania før EM: Stjernespiller med positiv koronatest

En av Norges motstandere i EM-håndballen er satt i karantene etter en positiv koronatest. Det gjelder Romania.

Rumenerne skal etter planen spille mot Norge 7. desember. Det er nøkkelspilleren Crina Pintea som fikk påvist smitten. Det skriver avisen gsp.ro.

Dermed må Romanias tropp legge om sine planer med tanke på avreise til Danmark der mesterskapet spilles.

Nå må troppen gjennom nok en runde med testing og isolering før laget får klarsignal til å reise. Romania spiller sin første kamp torsdag.

Med i gruppen er også Tyskland og Polen. Polakkene har hatt opp mot 20 smittede spillere av 35 i oppkjøringen til EM.

