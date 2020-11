Klæbo med monsteravslutning – vant i Ruka

Se Klæbos monsterrykk i videovinduet øverst. Bilder med tillatelse fra NRK.

Johannes Høsflot Klæbo vant foran Russiske Alexander Bolsjunov og Emil Iversen.

Den norske skikongen startet jaktstarten 26 sekunder foran konkurrenten Aleksander Bolsjunov og 31 sekunder foran Emil Iversen. De to samlet seg tidlig og gikk i tospann bak Klæbo. Iversen lot Bolsjunov dra, og de to tok innpå Klæbo for hver passering.

– Han gjør som han vil og løser løpet helt perfekt. Han åpnet knapt munnen og kunne nok gått fortere totalt, og spurtet hardere om det hadde vært nødvendig. Nå har han 39 verdenscupseirer på 81 starter. Det er det råeste langrennssporten har sett, hvert fall på herresiden, sier TV 2s ekspert Petter Skinstad.

Etter 6,1 kilometer var duoen bare 6,5 sekunder bak. De hadde da tatt inn åtte sekunder på en knapp kilometer. Etter halve løpet var Bolsjunov i tet. Russeren dro hele veien. Klæbo terget russeren med å gå først inn i bakkene, legge seg foran og bremse for så å la Bolsjunov gå opp i tet igjen.

– Planen var å åpne i OK fart og kjenne hvordan det føltes. Men jeg synes de hentet sekundene veldig fort og da skjønte jeg at her er det bare til å gå på det jevne. Planen var å avgjøre i den siste bakken da jeg ble hentet igjen, sier Johannes Høsflot Klæbo til TV 2.

I den siste bakken viste Klæbo fram rykket sitt. Klæbo gikk suverent i bakken og fikk luka han trengte ned til de to rivalene. På oppløpet holdt han unna, og han vant foran Bolsjunov og Iversen på tredjeplass.

Klæbo passerte demerd Petter Northug i antall verdenscupseirer.

I gruppa bak tettrioen gikk Hans Christer Holund et svært godt løp. Han tok fjerdeplassen, og en verdenscupseier for beste etappetid.

Usikkerhet rundt Davos

Klæbo sier også at han er usikker om han kommer til å stille i Davos, som er 12. og 13. desember.

– Jeg har ikke landet en beslutning enda. På en måte så har jeg lyst til å gå, men jeg må se på hva risikoen er, sier Klæbo.

Emil Iversen bekreftet at han blir ikke å se i Davos, og mest sannsynlig ikke i Tour de Ski.

– Jeg vet ikke når neste skirenn blir. Jeg tror vi kan bruke denne vinteren til å ha fokus på trening. Jeg er skeptisk til Tour de Ski og har nok ingen planer om å reise til Davos. Da begynner ukene å se litt rolig ut, sier Iversen.