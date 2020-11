Meteorologen sliter med å tolke været, men kommer med klar advarsel

– Denne uka blir det et veldig variabelt vær. Natt til søndag var det minus 20 grader flere steder i Norge, og på mandag blir det mildvær igjen. Dette berg og dalbane-været fortsetter hver dag i uken som kommer, forteller Mariann Aabrekk, meteorolog i StormGeo.

For mens det har vært minusgrader i store deler av Norge i helgen, kommer mildværet innover landet.

– Det er et lavtrykk som står utenfor kysten og som er på vei inn over Norge. Det vil gi mildvær og nedbør i hele Norge mandag. Det eneste unntaket er Troms og Finnmark hvor det blir en del skyer, forteller meteorologen.

Muligheter for snø

Det er meldt rundt 20 til 40 millimeter nedbør på Vestlandet i løpet av mandagen. I Oslo-området og Innlandet er det meldt opptil 10 millimeter Men hva slags nedbør som kommer, det klarer ikke meteorologen å tolke.

– Det er nesten umulig å si hvordan nedbøren kommer, for det er så mye temperatursvingninger lokalt. Nedbøren kan like så godt komme som snø, så sludd, for så å bli regn senere, sier meteorologen.

– Det kan komme snø i Sør-Norge. Spørsmålet er om mildværet kommer før nedbøren. På fjellet og deler av Innlandet vil det nok bli snø, men ikke de store mengdene, opplyser hun.

Speilglatt

På grunn av det skiftende været har meteorologen en advarsel til de som skal ut på veien.

Fra lunsjtider mandag er det fare for regn som fryser på bakken på deler av #Østlandet🌧️❄️ Vi har sendt ut gult farevarsel. Sko deg etter forholdene og kjør forsiktig! pic.twitter.com/g4fPd9lPTx — Meteorologene (@Meteorologene) November 29, 2020

– Det som er sikkert, er at det kan bli veldig glatt. Vi er i en kald situasjon, men går over til varmt, deretter blir det kaldt igjen. Det vil føre til at fuktigheten, enten det er tåke, regnet som allerede ligger på bakken, eller regnet som faller, vil gi is på veien, forklarer metoerologen.

Meteorologisk institutt har også en klar beskjed til de som skal ut på veien.

– Fra lunsjtider på mandag er det fare for regn som fryser på bakken på deler av Østlandet. Vi har sendt ut gult farevarsel. Sko deg etter forholdene og kjør forsiktig, skriver de på Twitter.

Brått skifte

Mildværet som kommer inn over landet på mandag vil ikke vare lenge. På tirsdag er det meldt nordavind.

– Natt til tirsdag så er det en brå omlegging til nordavind. Da vil det bli fint vær med sol i stort sett hele Sør-Norge. Eneste minussiden med det fine været, er at det blir kaldt, sier Aabrekk.

Temperaturene vil ligge på rundt minus fem grader i Oslo og resten av Sør-Norge. For den nordligste delen av landet vil skyene prege himmelen.

– Det fine været vil gjelde helt fra Oslo og opp til Bodø, men der ser det ut til at det skyer til. For Troms og Finnmark vil det være snøbyger hele uka, utdyper meteorologen.

Nok et skifte

Nordavinden som gir kulde tirsdag ser ut til å forsvinne på onsdag igjen.

– Da vil været nok en gang skifte. Det vi ser er at det fra onsdag av kommer en søravind som vil gi relativt mildt vær, sier hun.

I Nord vil det fortsette med snøbyger, mens det i sør vil gradestokken krype på pluss-siden frem mot helga.

– På lavlandet på vil det bli plussgrader inn mot helga. For Oslo-området og Vestlandet vil gradene bli rundt fire til fem grader. Det vil skye en del til, noe som gjør at vi ikke får de temperaturfallene på natta, opplyser meteorologen.