Ingrid Olava er blitt mamma for andre gang

Lørdag kunne musikeren Ingrid Olava Brænd Eriksen (39) bekrefte overfor God kveld Norge at hun har fått en sønn til.

– Jeg kan bekrefte at jeg har fått et barn til, ja, skriver Olava til God kveld Norge.

Hun deler nyheten på sin Instagram med bilde av den nyfødte sønnen og bildeteksten:

– Når det lille lyset som er treffer, skriver Olava under bildet.

Olava, som står bak låtene «Warrior Song» og «Only Just Begun» fikk sin første sønn våren 2018, sammen med ektemannen Erik Ulfsby (50), som har to barn fra tidligere forhold.

Da delte Olava også nyheten på Instagram, etterfulgt av en lengre tekst:

– Sommeren har vært en varm ammetåke, og jeg er fortsatt himmelfallen over hvor heldig det går an å bli. Å være mor føles som å strekkes utover et enormt lerret, jeg blir knallsterk og gjennomsiktig på én gang, skrev hun blant annet.

Under Spellemann-utdelingen i Stavanger i 2014 røpet Olava at hun var blitt forlovet med Ulfsby og skulle gifte seg. I 2015 ga paret hverandre sitt ja.

Paret giftet seg i 70-talls stil og bruden var kledd i bohemsk kjole med lange ermer. Nylig delte Olava på Instagram at det i år er fem år siden den store dagen.

– Plutselig 5 år siden og TREBRYLLUP! Og jeg som er så glad i trær. Og i mannen min, da, skriver hun under bildet.