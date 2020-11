Glimt-supportere satte skapet på plass: – Nå står det der det skal stå

Saken oppdateres.

Da Molde slo Bodø/Glimt tidligere i år uttalte Molde trener Erling Moe at «skapet var satt på plass».

Og det er det bokstavelig talt nå. For søndag morgen utenfor Aker Stadion var det plassert et gult skap fra Bodø/Glimt-leiren.

En operasjon som ble utført av to av Bodø/Glimts supportere.

AKER STADION: Skapet er plassert utenfor Aker Stadion. Foto: Privat

– Vi måtte sette det på plass etter at han mente han hadde klart å sette skapet på plass etter sist gang, mot et redusert mannskap og med en keeper som hadde sin tristeste dag på-jobben. Det er jo ment som humor dette her, så vi håper de tar det humoristisk, sier en av Glimt-supporterne som står bak påfunnet til TV 2.

Han understreker at han ønsker å uttale seg anonymt.

Hengelås på skapet

Seriemesteren står med ett tap i årets Eliteserie, og det kom mot nettopp Molde.

ANNONSERER KODEN I FX: På lappen står det at koden blir sluppet i FotballXtra klokken 20. Foto: Privat

Etter kampen uttalte Erling Moe at skapet var satt på plass. Det gikk inn på Glimt sine supportere.

– Det begynte med en idé på Facebook om at vi skulle sette ut et skap, så bare balet det på seg. Jeg bor på Nordmøre og han andre på Sunnmøre. det ble en sak om vi fikk tak i skap og kunne gjennomføre dette her. Så vi gikk på Facebook og kjøpte et skap for 200 kroner så kjøpte vi spray, tape og hengelås. Nå er det låst fast i trappen ved hovedinngangen på Aker stadion, sier han andre Glimt-supporteren.

– Det er jo bare humoristisk ment. Vi har låst skapet med kodelås og koden får de klokken 20. Om de vil fjerne det må de knuse skapet eller ødelegge kjettingen, avslutter han.

