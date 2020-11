– Flere skulle ha prøvd å leve 24 timer som Maradona

– Da du møtte ham, innså du at det var veldig annerledes å leve 24 timer som Maradona enn som en vanlig person.

Det sier den tidligere La Liga-storscoreren Pichi Alonso til TV 2, dager etter at Diego Armando Maradona ble funnet død av hjerteinfarkt i sitt eget hjem i Buenos Aires, Argentina.

Fotballguiden ankom La Liga i 1982, rett før VM i Spania samme år. Han gjennomførte bykset det er å signere for Barcelona fra Argentinos Juniors og Boca Juniors hjemme i Argentina.

Napoli hyllet Maradona

Tiden i den katalanske storklubben delte han med Pichi Alonso. Castellón-angriperen signerte for Barcelona fra Real Zaragoza den samme sommeren.

Han forteller om en helt annen Maradona enn portrettene som blir tegnet fra tiden i Italia senere i karrieren.

– Diego ankom da han kun var 21 år. Han hadde ikke modenheten til å være lagets leder slik han var det senere i Napoli og på det argentinske landslaget. Han var en god gutt, nær og ydmyk. Han utviklet et godt forhold til våre skikker. Han var ikke arrogant eller hadde aldri holdningen til en overlegen, sier Alonso til TV 2.

Maradona fikk kun to sesonger i Barcelona. Han scoret 38 mål på 58 kamper, men fikk aldri spille så mye fotball som han elsket. Et par måneder etter ankomsten ble det oppdaget hepatitt-betennelse i kroppen hans, noe som førte til tre måneder uten kamper.

Terje Liverød minnes sin venn Diego Maradona

Da han returnerte var laget allerede ute av cupen og langt unna å kjempe om ligatittelen. Han bidro likevel sterkt til å vinne Copa del Rey-trofeet mot rivalen Real Madrid og sikret seg sin første tittel som Barcelona-spiller.

Maradonas andre år i Barcelona startet imidlertid grusomt. En forferdelig takling av Athletic Bilbaos Andoni Goikoetxea skadet ballguden alvorlig. Diego var raskere tilbake enn antatt og hjalp laget tilbake til en ny Copa del Rey-finale mot Athletic. Kampen, som var meget betent, endte med seier for baskerne, men mer minneverdig med slagsmål ute på gressteppet.

Maradona ble suspendert i tre måneder av det spanske forbundet og fikk ikke spille fotball i landet i perioden. Lengden på sanksjonen i Spania var årsaken til at stjernen ble solgt til Napoli.

– Han var et fenomen. Han var ute i mange måneder, og det var selvsagt et stort problem. Men han markerte likevel en æra i Barcelona. Han hadde en gudbenådet teknikk. Vi så det på hver eneste trening, mimrer Pichi Alonso overfor TV 2.

VM-LEGENDE: Diego Maradona fra VM. Foto: Fifa (c)

Ti år senere skulle legenden likevel returnere til spansk fotball da han valgte å avslutte karrieren i Europa med spill for Sevilla. Hans 15 måneder lange suspensjon ilagt av FIFA for brudd på dopingreglene (testet positivt på kokain, red.anm) var ikke utslagsgivende for Napoli.

Klubben ønsket å ha stjernen med videre, men Maradona selv ønsket en utfordring i et mindre krevende klima.

Argentinerne tar farvel med Maradona

I Sevilla spilte han kun én sesong og puttet åtte mål på 29 kamper, men etterlot likevel et sterkt inntrykk på både fans og lagkamerater i Blanquirroja.

Tidligere Sevilla-forsvarer Pepe spilte sammen med Maradona i klubben. Han sliter med å finne de rette ordene overfor TV 2.

– Det er veldig vanskelig å forklare hvordan han var. Det er stor forskjell på personen Diego og karakteren Maradona. Diego var en veldig nær person. Fra første minutt vant han hjertet i spillergruppen. Han pratet med alle. Så har du karakteren til Maradona og de sosiale problemene og utfordringene med media han levde med, noe som til tider gjorde det ubehagelig på være sammen med ham og andre han levde sammen med.

Prieto sier han lærte ekstremt mye om hvordan det er å leve som en superstjerne i tiden i Sevilla.

– Når du innser hvordan det var å være Maradona, da forstår du at det er ekstremt å leve 24 timer i døgnet som ham. Han levde omringet av så mange folk, og veldig mange av dem var helt avhengig av ham. Det var en emosjonell byrde for ham som var vanskelig å takle. Han taklet det så bra som han klarte. Han vant over alle oss på laget fordi han var så ydmyk. Han relaterte seg til samtlige fra første dag på en veldig normal måte. Han var langt unna den stereotypiske stjernen, slår Prieto fast.

Etter tiden i Andalusia returnerte Maradona til Argentina, hvor han avsluttet karrieren. Dermed ble det med kun tre sesonger i Spania for legenden. Han rakk likevel å gjøre det evig inntrykk også på dette fotballgale landet.