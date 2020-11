Derfor er FHI-overlegen ekstra bekymret for julen

Julehandel, studenter som skal hjem til jul og juleavslutninger bekymrer Folkehelseinstituttet (FHI). Til uka kommer de med sine anbefalinger for tiltak i jula.

Smittetallene kryper nedover i flere områder med stor smitte i Norge. Likevel slapper ikke FHI av.

– Det er fortsatt en ganske alvorlig bekymring for situasjonen i Oslo, der det virker vanskelig å snu utviklingen ordentlig. En del av de som blir smittet vet ikke hvor de er smittet, og det gjør smittesporingen krevende, sier Preben Aavitsland, overlege ved FHI, til TV 2.

Søndag var det registrert 112 nye smittetilfeller i hovedstaden siste døgn, noe som er litt ned fra snittet denne uken på 151 smittede. Samtidig går smittetallene ned i Bergen og andre områder der det har vært mye smitte den siste tiden.

Likevel gjør tiden vi snart går inn i, julehøytiden, overlegen betenkt.

– Vi er bekymret for julen, og hva som kan skje da, sier Aavitsland.

Julehandel

Det er flere aspekter ved den kommende julefeiringen som bekymrer FHI.

– Først så har du julehandelen, der det kan bli folksomt i butikkene. Så har vi juleavsluttninger og lignende arrangementer der flere folk møtes, sier han.

Han er også bekymret for studenene som skal reise hjem til jul.

– Særlig studenter fra Oslo risikerer å ta med seg smitte til områder det det opprinnelig ikke har vært noe særlig smitte, sier han.

Aavitsland er også bekymret for selve julaften og romjulen.

– Folk fra forskjellie generasjoner møtes, og det kan bli vanskelig å holde avstand, om man skal feire jul som vanlig, sier han.

Foreløpig varer de strenge restriksjonene i landet, og de særlig strenge retningslinjene i Oslo, til midten av desember.

– Planlegg ekstra

Neste uke vil FHI komme med sin anbefaling for hvilke restriksjoner som bør gjelde i julen.

– Hva bør vi være forberedt på?

– Det vi særlig ser på nå, er rådene som går på å unngå kontakt med så mange mennesker. Det handler om å holde avstand og redusere antall personer man møter, sier han.

Lørdag kom også helsedirektør Bjørn Guldvog med noen råd før juletiden.

– Jeg er ikke i en situasjon der har jeg har eldre foreldre, eller noen veldig syke jeg må planlegge veldig for. Men det er klart at alle de som har det må planlegge litt ekstra, og tenke at dersom de skal møte bestemor og bestefar kan de ikke de siste fjorten dagene ha gjort akkurat de samme tingene som de ellers ville ha gjort, men være mer forsiktig, sier Guldvog.

Aavitsland sier de har sett en rekke eksempler på familier der kun noen familiemedlemmer blir smittet.

– Betyr det at viruset ikke nødvendigvis smitter mellom alle familiemedlemmer?

– Denne sykdommen er ikke veldig smittsom. Det er mange eksempler der ikke hele familien er blitt smittet, men så finnes det også mange eksempler der hele familier er blitt smittet, sier Aavitsland.

Han understreker at det derfor er svært viktig at alle overholder de smittevernreglene som gjelder, slik at vi kan få en bedre smitte-situasjon raskest mulig.