Kjempesmell for Real Madrid

Martin Ødegaard kom inn for Luka Modric 20 minutter før slutt, men kunne ikke hindre at Real Madrid gikk på en stor smell mot Aláves.

Real Madrid – Aláves 1-2:

Lucas Perez ga Aláves en drømmestart da han sendte gjestene i ledelsen fra straffemerket allerede etter fem minutter. Fire minutter senere doblet Joselu ledelsen etter en kjempetabbe av Real Madrid-keeper Thibaut Courtois.

Keeperen skjøt ballen rett i beina på Joselu, som fikk en enkel oppgave med å sette ballen i mål.

I det 70. minutt kom Martin Ødegaard inn for Luka Modric. Det satte fart i Real Madrid-angrepene. Nordmannen slo corneret i forkant av Casemiros reduseringsmål drøye fire minutter før kampslutt.

– Vi mister viktige poeng

Reduseringen kom imidlertid for sent for Real Madrid, som dermed måtte tåle et smertelig 1-2-tap på eget gress.

Tapet er et tungt slag for Real, som taper terreng til topplagene. Opp til serieleder Real Sociedad er det nå seks poeng, og Atlético Madrid kan være ni poeng med seier i sin hengekamp.

– Vi kjempet, vi prøvde, som vi må gjøre. De kom bedre inn i kampen enn oss, og fikk målet sitt. Vi hadde mange sjanser etter det. Jeg tror ikke det handler om konsentrasjon eller holdninger, vi ga alt på banen. Det er viktige poeng vi mister her i dag, sa Casemiro i et intervju vist på Strive.

– Dette er den vanskeligste ligaen i verden, sa Casemiro.

Real Madrid-trener Zinedine Zidane måtte også konstatere nok en skade på stjernespilleren Eden Hazard. Belgieren måtte forlate banen med skade allerede etter en snau halvtimes spill.



Rodrygo kom inn for Hazard, som har slitt med store skadeproblemer i løpet av sine to sesonger i Real Madrid.

Seks på rad for Atletico

Atlético Madrid tok på sin side sin sjette strake seier i La Liga med 1-0 over Valencia. Men det måtte et selvmål seint i kampen til for å gi seier denne gangen.

Atletico er dermed oppe på samme poengsum som serieleder Real Sociedad (23 poeng), men har en kamp mindre spilt. Lørdagens seier satt imidlertid langt inne.

Først etter 79 minutter kom det forløsende målet da Toni Lato i Valencia-forsvaret satte ballen i eget mål etter et innlegg fra Yannick Carrasco. Ballen gikk i Latos legg og i mål via stolpen.

– Flaks er også noe som utgjør noe noen ganger. Det er alltid vanskelig å spille her, så vi er glade for seieren, sa Carrasco.

Atletico er ligaens eneste ubeseirede lag, og har ikke tapt i serien på 25 kamper nå. Tirsdag venter en avgjørende kamp mot Bayern München i mesterligaen.

– Alle vet at vi bare tenker på neste kamp. Vi har en stor kamp i vente, og vi trenger et bra resultat, sa trener Diego Simeone.