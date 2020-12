Reidar Osen: – Dette er ikke mer enn straff for et kioskran

Bergen tingrett har dømt to polske menn til fengselsstraffer for grovt ran av Petter Slengesol. En av de to ble frikjent for grovt ran av Reidar Osen.

– Jeg er svært skuffet over at det endte opp med denne straffen etter fem års kamp. Politiet har dessverre ikke tatt med tiltalepunkt for frihetsberøvelse og bortføring, sier Reidar Osen til TV 2.

Forretningsmannen har i flere år kjempet en hard kamp for å få de som sto bak det grove overfallet pågrepet og dømt. I dag mener han at dommen på ingen måte gjenspeiler det som Petter Slengesol og han selv ble utsatt for.

– Som et kioskran

– Dette er som ran av en 7-Eleven-kiosk, sier Osen.

Han håper nå at saken blir anket, slik at den får en ny behandling i lagmannsretten. Det er de tiltalte og påtalemyndigheten som avgjør om saken blir anket.

– Dersom de klarer å få pågrepet tredjemann som nå er koblet til saken via DNA-funn på min bukse, har jeg et håp om at saken blir fullstendig belyst, sier bergenseren til TV 2.

Bistandsadvokat Reidar Drægebø registrerer at Osen er tilkjent erstatning, men vil lese dommen før han gir ytterligere uttalelser til media.

– Begge må betale erstatning

Fagdommer i saken gikk inn for at den tiltalte 32-åringen skulle bli straffet i både Osen- og Slengesol-saken. Meddommerne mente at man ikke kan dømme 32-åringen i Osen-saken.

Men til tross for at kun én er dømt for grovt ran av Reidar Osen, mener retten det er sannsynlighetsovervekt for at begge står bak ranet av kunsthandleren. Derfor er begge to dømt til å betale erstatning til Reidar Osen.

32-åringen ble dømt til fengsel i to år og seks måneder for ranet av Petter Slengesol. Vedkommende er frikjent for anklagen om grovt ran av Reidar Osen.

37-åringen ble dømt til fem år og fire måneders fengsel.

Vurderer anke

– Vi vil gjennomgå dommen grundig og vil også vurdere en anke. Jeg må lese dommen grundig før jeg kan uttale meg mer, sier advokat Kim Brügger Villanger.

Han representerer 37-åringen som er dømt til fem år og fire måneders fengsel for grovt ran av både Reidar Osen og Petter Slengesol.

FORNÆRMET I SAKEN: Reidar Osen og Petter Slengesol ble begge kidnappet og mishandlet sin egen bil. Foto: TV 2 / Privat

Aktor Jørgen Henriksen ba om at 37-åringen blir dømt til fengsel i fem år og tre måneder, mens 32-åringen bør få fem år og fem måneder. Han fikk medhold i forhold til 37-åringen, men retten var ikke enig i påstanden om over fem år for den tiltalte 32-åringen.

- Hvordan stiller du deg til dommen og ankespørsmålet?

– Vi skal lese dommen nøye og så se på veien videre, svarer Jørgen Henriksen ved Vest politidistrikt til TV 2.

Den tiltalte 37-åringen erkjente å ha vært med på bortføringen av Reidar Osen, men har påsto at dette var iscenesatt av kunsthandleren selv. DNA kobler 37-åringen til både Slengesol-saken februar 2015 og Osen-saken i desember 2015.

Den tiltalte 32-åringen nektet enhver befatning med Osen-saken. Det er ikke funnet DNA som kobler ham til Osen-overfallet. Men DNA-funn på en avrevet buksedel fra Petter Slengesol, kobler den polske statsborgeren til den saken.

DØMT: To polske statsborgere har i dag fått sin dom i Bergen tingrett. Foto: Rettstegning Lars Slettebø

Glad for å bli trodd

– Petter Slengesol er glad og lettet for bevisvurderingen i saken og at han er trodd. Retten har funnet bevist det han hele tiden har sagt skjedde, fullt og helt, sier bistandsadvokat Ellen Eikeseth Mjøs.

Bistandsadvokaten til Petter Slengesol forteller at hun og klient stiller seg undrende til at den dømte 32-åringen av retten kun ble vurdert til å være sjåfør.

– Det som Petter synes er bra er at retten ikke finner noen holdepunkter for at han var involvert i kriminalitet og at han er et tilfeldig offer, presiserer Eikseth Mjøs overfor TV 2.

Slengesol har hele tiden sagt at han aldri har forstått hvorfor han ble overfalt.

MISHANDLET: De to polske statsborgerne er begge dømt for grovt ran av Petter Slengsol som ble brutalt mishandlet under overfallet. Foto: Privat

– Det er i retten slått fast at det ikke var noen foranledning som førte til dette, sier Eikeseth Mjøs.

– For lav straff

– Petter sin reaksjon er at han er svært skuffet over at straffene er så lave og han mener at de på ingen måte reflekterer alvoret, brutaliteten, at ranet og overfallet er planlagt over tid og gjennomført av flere maskerte gjerningspersoner, samt at han ble forlatt alene hardt skadet, sier Mjøs Eikeseth.

HUn snakket med klienten like etter at dommen ble forkynt.

– Og han uttalte at han opplevde straffen nærmest som et hån etter det han har vært igjennom, avslutter Eikeseth Mjøs.

Eikeseth Mjøs sier hun mener det er interessant at retten skriver at det å kaste skyld på andre skal ha en straffeskjerpende betydning. Dette sett i lys av at den dømte 37-åringen forklarte seg falsk for retten i forhold til både Osen og Slengesol.