– Han er den beste jeg møter i denne turneringen

PS! Du kan følge finalen og chatte med sjakkekspert Maud Rødsmoen i vårt livesenter.

Søndag og mandag spiller han finale i den første turneringen av Champions Chess Tour. Der er amerikanske Wesley So motstander.

Til tross for at han har nådd finalen, er ikke Carlsen særlig fornøyd med hvordan partiene har utspilt seg.

– Spillet har ikke vært all verden, men jeg greier å vinne likevel. Men det er aldri for sent å begynne å spille bra. Det som betyr noe er at jeg er videre, og jeg vet at jeg kan gjøre det mye bedre enn jeg har gjort så langt, slår Carlsen fast overfor TV 2.

Finalen sendes søndag på TV 2 Sport 1 og Sumo fra kl. 17.30. Mandagens kamp går på TV 2 Sport 2 og Sumo til samme tidspunkt.

– Beste spilleren jeg møter

Og det må han trolig gjøre om han skal nå helt til topps.

– Det kommer jeg til å trenge å gjøre, for So er den beste spilleren jeg møter i denne turneringen, mener han.

Tidligere i år ble det bråstopp for amerikaneren mot Carlsen i en online-turnering. På tampen av fjoråret gikk resultatet den andre veien. Da ga So Carlsen juling i VM i fischersjakk.

– Jeg tror forrige gang jeg spilte mot ham i Magnus Carlsen Chess Tour var i juli, og da møtte jeg ham i kvartfinalen. Så det var en veldig uheldig trekning, og jeg gikk ikke videre, sier So til Chess24.

– Jeg håper han husker mer på det enn fischer-VM, svarer Carlsen med et glimt i øyet.

De to møttes riktignok i grunnserien i denne turneringen. Da endte det med remis med svarte brikker for Carlsen.

Den norske sjakkeneren gir finalemotstanderen mye ros for hvordan han klarte å utspille ham i fischersjakk.

– Det sier egentlig bare litt om det nivået han har på sitt beste. Han er en veldig, veldig god spiller, slår Carlsen fast.

Wesley So under VM i fischersjakk. Foto: Berit Roald

Svakheten

Samtidig er han klar over det han mener er amerikanerens svakhet.

– Noen ganger sitter det litt i hodet på ham, og at han ikke får ut alt. Kanskje først og fremst at han blir litt for defensivt innstilt. Men sjakkforståelsen og alt det der er det ingenting galt med.

So har på sin side stor respekt for sjakkens absolutte ener.

– Jeg er veldig glad for å være her. Jeg hadde ikke forventet det, og det er en stor ære å møte Magnus i en kamp, og spesielt i en finale. Jeg håper at jeg gi ham kamp og skape noen interessante partier, sier So.

Finalen sendes søndag på TV 2 Sport 1 og Sumo fra kl. 17.30. Mandagens kamp går på TV 2 Sport 2 og Sumo til samme tidspunkt.