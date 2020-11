Over 150 pågrepet under en demonstrasjon i London

Demonstranter ropte «frihet» mens de bar bannere hvor det stod «slutt å kontroller oss» gjennom Londons gater lørdag.

Ifølge Sky News har over 150 personer blitt pågrepet under demonstrasjonene. Personene ble blant annet pågrepet for å ha overfalt politibetjenter, brudd på smittevernreglene og for besittelse av narkotika.

Politibetjent Stuart Bell beskriver demonstrasjonen som utfordrende og oppfordret deltakerne til å dra hjem.

– Vi har vært veldig klare på at vi kom til å slå ned på det hvis mange samlet seg i dag. Dagens hendelser er et direkte resultat av at individer bryter loven med vilje, opptrer aggressivt mot politiet og forstyrrer veinettet i byen, sier Bell til Sky News.

Også i Oslo lørdag ble det avholdt demonstrasjoner i protest mot nedstengning og koronarestriksjoner lørdag.