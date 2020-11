Skudd avfyrt i Oslo – ingen skadd

Politiet er på stedet med mange patruljer etter melding om at det er avfyrt to skudd på Grünerløkka i Oslo.

– Ingen er skadet på stedet. Vi er i kontakt med vitner og søker etter en sølvfarget VW polo som er sett i forbindelse med hendelsen, skriver politiet.

Skuddene ble avfyrt der Fossveien møter Helgesens gate. Meldingen kom inn til politiet klokka 20.38 lørdag.

– Det er konstatert at et av skuddene har truffet en vindusrute i en bygård, men vi har flere holdepunkter som tilsier at det er et tilfeldig treff/ bomskudd. Ingen i leiligheten er fysisk skadet. Kriminalteknikere er på vei og området ved åstedet er sperret av, skriver politiet på Twitter senere lørdag kveld.