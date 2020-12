– Vent, du har vel ikke tenkt å kjøre den bilen, med de klærne?

Kona står i gangen. Hun ser oppriktig forferdet ut.

Utenfor står en av Norges dyreste biler. I gangen står jeg – iført en gammel United-drakt, joggebukse og hettegenser.

– Det er mørkt ute. Vi skal jo ikke møte noen. Det var du som ville ut og kjøre, fordi du så at jeg kom hjem med en så spesiell testbil.

– Nettopp! En Aston Martin. Du går ikke og setter deg bak rattet i den i det antrekket der – uansett hvem som eventuelt kan se deg, eller ikke.

Hun har unektelig et poeng (og nei, det handler ikke om hvilket engelsk fotballag man snakker om). Det handler om respekt. Om et av bilverdens mest eksklusive bilmerker. Om Storbritannia – der man kanskje er best i verden på holde gamle verdier og tradisjoner i hevd.

Det å kjøre en Aston Martin er ikke noe du gjør sånn uten videre. Det er en begivenhet.

To biler som skal konkurrere om de samme kundene. Til venstre Bentley Bentayga (som er ladbar) – og til høyre nykommeren DBX.

Sent, men godt?

DBX kommer riktignok sent til "SUV-festen". Porsche har vært der lenge, og både Bentley og Lamborghini er etterhvert også godt etablert.

Aston Martin har tatt seg god tid.

Men det er jo gjerne sånn med fiffen. De kommer sent – men stjeler uansett alles oppmerksomhet.

At de ikke tar lett på oppgaven, er lett å forstå. Dette er ikke en hvilken som helst ny modell fra Aston Martin. Det er den viktigste de har laget. Som en liten bilprodusent, med en god bunke økonomiske utfordringer opp gjennom årene, har de ikke råd til å bomme med DBX.

Løsningen ble dermed å være sikker på at bilen var akkurat så bra som man ønsket, før den ble lansert.

Artig detalj: Når du skal sette avstand til bilen foran, får du visning av klassikeren DB-5. Tøft!

Spørsmålet vi har lyst å finne svaret på: Er det sent, men godt – eller bare sent?

Luksus-bonanza

Førsteinntrykket er i alle fall lovende. Designet oser Aston Martin lang vei. Det oser også en god del av Porsche Macan. Særlig profilen ligner ganske mye på den tyske SUV-en.

Men akkurat det lever de greit med, tror jeg. Fronten og hekken har uansett nok særpreg til å skille den fra de andre. Særlig hekken – med den integrerte ducktail-spoileren og de smale lysstripene – gjør det lett å kjenne igjen DBX.

Innvendig er det luksus-bonanza. Her har man ikke holdt igjen på noe. Tykt og mykt skinn, alcantara og eksklusive trepaneler. Selv "hattehylla" i bagasjerommet er skinntrukket.

Det eneste vi savner, er soft close-dører. Det burde en bil i denne prisklassen bare rett og slett ha. Bruke krefter på å lukke døren selv? Nei, vet du hva!

Himmelsk lydbilde

Men følelsen av begivenhet underbygges ikke bare at det du ser og tar på. Her skal også hørselen involveres. Motoren er signert AMG – og er på 4 liter. Åtte sylindre er plassert i V-formasjon. Twin turbo sørger for pustehjelp. Effekten stopper på 550 hk og 700 Nm dreiemoment. Hvis du skulle lure: Det holder i bøtter og spann. Joda, du får helt klart SUV-er som er enda raskere. Men 0-100 km/t på 4,5 sekunder er fort nok, vil vi påstå.

Lydbildet er garantert helt opp mot grensen for hva EU setter pris på. Setter du den i Sport Plus, smeller og buldrer det så en fullblods rallybil kunne blitt misunnelig. Men det mest gledelige, er at her er det ikke bare eksosanlegg som lager lyd. Du hører faktisk selve motoren. Balsam for sjela.

Hekken har særpreg.

I et litt mer miljøvennlig perspektiv, kan man selvsagt klage på at man burde laget noe som var mer elektrifisert. Men på en annen side: Kan du ikke gjøre en slik bil hel-elektrisk, synes vi det er like greit å la være å bruke elmotor.

En brølende, brutal og hissig AMG-V8-er kler liksom en Aston Martin bedre enn en V6-er i kombinasjon med en elmotor.

Mer AMG

Kreftene fra den potente, tyske kraftkilden mellom forskjermene, fordeles via en 9-trinns girkasse. Også den signert AMG.

Mercedes har dessuten vært inne i bildet, og blant annet bidratt til infotainmentsystemet.

Men tro ikke at denne bilen ikke er fullblods Aston Martin. De har nemlig selv bygget plattformen bilen baseres på. De har også utviklet hjuloppheng, sørget for designet - ja, rett og slett alt annet.

Inkludert er deres svært effektive 48-voltssystem. Nå tenker du kanskje mildhybrid. Det er jo det de fleste bruker 48-voltsystemer til. Men neida, ikke Aston Martin. De bruker det til noe mye mer fornuftig: Motvirke krenging.

Bagasjerommet er på 632 liter.

Flue på veggen

Vi skulle gjerne vært på styremøtet hos den engelske bilprodusenten da de satt og planla denne bilen. På et tidspunkt har kanskje noen sagt:

– Kanskje vi skal bruke et 48-voltssystem - slik at vi kan begrense utslippene, og kanskje slipper enorme bøter fra EU? På den måten kan vi kanskje også sikre økonomien og framtiden til Aston Martin.

– Du er inne på noe, sa kanskje en annen, før han eller hun fortsatte:

– Vi kan bruke et 48-voltsystem – men drivlinje har vi fått fra AMG. Så den kan vi slappe av med. Vi bruker heller 48-voltsystemet til å bedre kjøreegenskapene! Bøter får vi tenke på en annen gang.

Jubel i rommet. Personen som ymtet frampå om et mildhybridsystem ble aldri sett igjen. Det kan være det som skjedde ...

Du er aldri i tvil om at dette er en Aston Martin – selv om den også minner om en Porsche Macan.

Som en sportsbil

Og selv om det kanskje ikke er det mest rasjonelle de kunne finne på, er det ingen tvil om at det er et ganske enkelt fantastisk system. Kjøreegenskapene i DBX er hårreisende bra!

Den mangler kanskje noe på komforten til konkurrenten Bentley Bentayga – men rundt svingene er den sylskarp. Dette minner veldig om en sportsbil.

Er du skikkelig leken, og vil kjøre aggressivt, velger du Sport Plus. Da blir motor, styring, eksos og understell skjerpet. Masete ved vanlig kjøring – men himmelsk når man skal herje litt.

Ideelt sett skulle vi gjerne hatt firehjulsstyring, i tillegg. Det er kanskje det eneste som hindrer den i å kjøre enda bedre enn for eksempel Porsche Cayenne.

Vi nevner også at 4x4-systemet i utgangspunktet sender kreftene bakover. Der befinner det seg dessuten en aktiv differensial. Du kan fint få en pen liten "sleng" med rumpa – uten at det føles skummelt.

Her er interiøret du betaler fra 3 millioner for. Lekkert og spekket med høy kvalitetsfølelse.

Dessuten

Når du skal rømme fra hverdagens kjas og mas – kan du komme langt i en DBX. Med to dedikerte kjøreprogram for offroad, lar ikke denne seg stoppe så lett. Vading i opptil 50 cm dypt vann, går også greit.

Luftfjæringen gir deg 4 cm ekstra bakkeklaring, hvis du tør å begi deg ut i ulendt terreng.

Så vet vi selvsagt at 99,99 prosent av de som kjøper DBX ikke vil utsette den for utfordrende offroad-kjøring. Men noen ganger handler det bare om å vite at man kan ...

En artig bonus-funksjon med luftfjæringen: Det er noe som heter Access Mode, som senker bilen 5 cm, for å gjøre det lettere å stige inn.

God plass

Du kan dessuten fint bruke DBX som en familiebil. Baksetet er mer enn romslig, og dessuten svært delikat. I bagasjerommet går det inn 632 liter. Kanskje ikke lettest å utnytte – med den sterkt skrånende C-stolpen. Men det holder for de fleste.

Aston Martin byr dessuten på spesialtilpasset ekstrautstyr som våpenkasse i aluminium og håndsydd bagasjesett. Billig er det ikke.

Strengt tatt kan du egentlig få det aller meste av ekstrautstyr. Men roterende skiltnummer og maskingevær foran er det bare James Bond som får ...

Infotainmentsystemet er hentet fra Mercedes, og bare pusset på til Aston Martin.

Dyrt – på en måte

Prisen sparte vi til slutt. Hva må du ut med for et råskinn som gjør 0-100 km/t på 4,5 sekunder – og enda raskere gjør deg til hyttefeltets nye snakkis? Fra 3 millioner kroner. Da får du det du trenger, men du klarer altså fint å få den mye dyrere, også.

Prisen er en del høyere enn Porsche Cayenne Turbo (550 hk / V8), som starter på ca 2,4 millioner kroner. Sammenlignet med Bentley Bentayga V8, med en startpris på 3,6 millioner kroner, er det imidlertid en hel del billigere.

Fordelen til både Porsche og Bentley i Norge, er at de har ladbare varianter av den samme modellen.

Konklusjon:

Hvordan konkluderer man en test på en bil som Aston Martin DBX? Vel, for å svare på spørsmålet vi stilte i starten: De kommer ikke bare sent, de kommer godt. Dette er sportslig og luksuriøst i herlig harmoni.

Det blir ikke mange av disse på veiene. Men allerede er det solgt fem stykker. For Aston Martin i Norge, er det mye.

Bare husk at det følger noen begrensninger med en slik bil. Du må for eksempel aldri, aldri, finne på å dra med deg en Cirkle K-kopp inn i dette interiøret!

Og kona har rett: En Aston Martin fortjener at du finner fram noe mer "respektabelt" enn en utslitt joggebukse. Vi snakker tross alt merket som foretrekkes av stilikonet James Bond.

Her sitter du godt. Det er romslig i baksetet - og de tykke teppene på gulvet gjør det veldig fristende å ta av seg skoene.

Aston Martin DBX Motor: 4-liter V8 Effekt: 550 hk / 700 Nm 0-100 km/t: 4,5 sek. Toppfart: 291 km/t Forbruk: 1,43 l/mil Bagasjerom: 632 liter Vekt: 2.245 kg Lengde x Bredde x Høyde: 504 x 200 x 168 cm Hengervekt: 2.700 kg Pris: Fra 3 millioner kroner



