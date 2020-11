Bambas suksessoppskrift: – Jeg la vekk fotballen. Jeg lå på sofaen med snop og drittmat

Daouda Bamba har hatt en frustrerende sesong for Brann.

Etter 24 kamper sto ivorianeren med seks seriemål. Det hele toppet seg da han i starten av november testet positivt for koronaviruset, noe som tvang ham i isolasjon.

Etter dette har det vært en energisk og målfarlig Bamba som har startet på topp for Brann. De to siste kampene har den tidligere KBK-spilleren scoret fire av sine totalt ti mål denne sesongen. Tre av dem kom lørdag mot Aalesund.

Se Bambas hat trick øverst!

Suksessfaktoren er enkel ifølge ham selv. Få tankene vekk fra fotball og spise mye drittmat.

– Da jeg var syk sa jeg til kjæresten min at jeg ikke skulle leve som en toppidrettsutøver. Jeg bestemte meg for å ikke se fotball, men heller spise snop og all drittmaten jeg kunne. De to ukene jeg var ute så jeg ikke noe fotball, jeg har heller ikke tenkt på fotball. Jeg la vekk fotballen, kanskje det var det jeg trengte, sier Bamba til TV 2 etter Aalesund-kampen.

Tre mål ble det på ivorianeren mot hans gamle sjef Lars Arne Nilsen. De tre målene sørget for at gamletreneren må ta den tunge veien ned til Obos-ligaen med Aalesund.

Da koronaavbrekket til Bamba ble en realitet uttalte Kåre Ingebrigtsen følgende til Bergens Tidende:

– Han kan få lettet hodet litt, sa Ingebrigtsen til BT.

De to siste kampene tyder på at det nettopp var dette spissen trengte.

Bamba står nå med ti mål denne sesongen. For første gang siden 2012 har Brann en spiller med tosifret antall mål i seriespillet. Den gang var det Kim Ojo sine elleve scoringer som sendte dem over ti-grensen.

– Han får lønn for strevet

Brann-trener Kåre Ingebrigtsen var selvsagt en fornøyd mann etter Aalesund-seieren. Etter en særdeles tøff start på Brann-karrieren har Ingebrigtsen ledet Brann til seks poeng på under en uke.

Tre poeng mot gamleklubben Rosenborg og tre poeng mot mannen han etterfulgte i Brann. Seierne har sendt Brann et godt stykke unna den verste nedrykksstriden.

– Jeg tror vi skal holde det smale fokuset vi har. Vi skal definitivt ikke slutte å ta poeng. Vi skal prøve å plukke med oss noe i alle de resterende kampene, sier Ingebrigtsen til TV 2.

I likhet med Brann-supporterne er han storfornøyd med Bambas bidrag de siste kampene.

– Daouda har hatt to gode kamper. Han får lønn for strevet og jobben han har lagt ned. Spisser er avhengig av et kollektiv som skaper muligheter. De siste to kampene har vi hatt et bra kollektiv, og da har det vært lettere for ham, sier Kåre Ingebrigtsen til TV 2 og fortsetter:

– Nøkkelen er nok at kollektivet er med på å gi Bamba og (Robert) Taylor mer frihet. I åpent spill er de to enormt gode. De skaper mye på egenhånd, sier Kåre Ingebrigtsen.

Aalesund-sjef Lars Arne Nilsen var også imponert over sin tidligere elev Daouda Bamba, men ikke overrasket.

– Han jobber hardt og det har han gjort hele tiden. I dag viser Daouda at han er en klassespiss, sier Nilsen til TV 2.