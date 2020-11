37 politifolk skadd i voldsomme demonstrasjoner i Frankrike

Titusenvis demonstrerte lørdag i flere franske byer i protest mot politivold og et omstridt lovforslag. 37 politifolk er skadd i uro, opplyser regjeringen.

Frankrikes innenriksminister Gérald Darmanin fordømte lørdag volden mot politiet under demonstrasjonene.

– 37 politifolk ble skadd under demonstrasjonene, ifølge foreløpige tall. Jeg fordømmer nok en gang den uakseptable volden mot sikkerhetsstyrkene, skriver han i en Twitter-melding.

I Paris deltok 46.000 i demonstrasjonene, ifølge myndighetenes tall. Der kom det til sammenstøt mellom demonstranter og politi, og flere branner ble påsatt.

SAMMENSTØT: Det var flere sammenstøt mellom demonstranter og politi, og flere branner ble påsatt. Foto: Alain JOCARD / AFP

Noen demonstranter kastet brostein på politiet, som svarte med tåregass.

Lovforslaget som har fått mange til å reagere, kan gjøre det ulovlig å dele bilder av politifolk i tjeneste. Det kommer samtidig som en video av politifolk som slår en svart mann har vekket sterke reaksjoner i landet.

Opptak fra et overvåkingskamera offentliggjort av nettstedet Loopsider viser hvordan politifolkene følger etter mannen, en musikkprodusent som omtales som Michel, og begynner å slå ham inne i musikkstudioet hans. Bakgrunnen for hendelsen skal være at Michel ikke brukte munnbind.

Det nye lovforslaget skal gjøre det ulovlig å dele bilder eller video av politifolk med formål å skade deres «fysiske eller psykologiske integritet». Borgerrettsgrupper og journalister er imidlertid bekymret for at loven kan skade pressefriheten og gjøre det vanskelig å avdekke politivold.

