Ektemannens gest til sin døende kone har rørt millioner

På grunn av koronarestriksjoene i Italia, har tusenvis av mennesker ikke fått muligheten til å besøke sine kjære på sykehus.

Det stoppet derimot ikke Stefano Bozzini. Tidligere denne måneden besluttet den 81 år gamle mannen å parkere seg på en stol i en sykehjemsbakgård i byen Castel San Giovanni, i den sentrale regionen Reggio Emilia.

Sønnen hans, Mauritzio Bozzini, filmet farens romantiske gest til sin sengeliggende kone. Nå har handlingen gått viralt på sosiale medier, skriver The New York Times.

Spilte under vinduet

Stefano hadde satt stolen rett under et av sykehjemmets vinduer i andre etasje. Vinduet ble holdt åpent slik at hans kone i 47 år, Carla Sacchi, kunne lytte ut mens hun lå alvorlig syk.

Stefano spilte konas favorittlåter på trekkspillet. Han spilte blant annet «Spanish Eyes» av Al Martino, og låter fra Engelbert Humperdinck og Elvis Presley.

Ekteparets sønn filmet hele opptredenen og sendte det til en venn, som igjen postet videoen på Facebook. Den ble et symbol på enkel og ekte kjærlighet for mange.

Mistet livet

Carla Sacchi døde på torsdag, 74 år gammel. Hun ble begravd den påfølgende søndagen, skriver The New York Times.

– Vi kjenner alle igjen kjærligheten, i sin enkelhet og umiddelbarhet, og gjennom sitt universelle språk, skrev Patrizia Barbieri, som er borgermester i en nabobyene, på sin Facebook-vegg torsdag.

Hun takket Stefano Bozzini for den følsomme gesten.

– Det minner oss på hva å virkelig bry seg om hverandre betyr. Å gjøre alt slik at den andre personen ikke føler seg ensom, og å overkomme enhver barriere, skrev hun.

– Rørt millioner

I videoen har Bozzini på seg en hatt, som er karakteristisk for den italienske hærens fjellinfanteri ved navnet Alpini. Ifølge The New York Times var 81-åringen kjent for å underholde både for hæren og på sykehjem.

Alessandro Stragliati, som leder det lokale hæren, sa at Bozzini ofte tok med seg kona på opptredenene den siste tiden, for å distrahere henne fra sykdommen.

– Jeg har mistet min Stella Alpina, skal Bozzini ha sagt etter konens død, ifølge lederen.

«Stella Alpina» skal være et uttrykk for kjærlighet, og det italienske navnet på en blomst, skriver avisen.

– Han var en ydmyk og enkel mann, men han har rørt ved millioner av mennesker, sa Stragliati.

Videoen kan ses på Facebook.