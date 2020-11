Her leverer de nesten 90.000 underskrifter til statsministerboligen

Lørdag ettermiddag arrangerte Redd Barna en markering utenfor Stortinget. Der skulle det holdes appeller og tennes 2487 lys – ett for hvert barn i Moria flyktningleir.

I tillegg skulle 86.186 underskrifter overrekkes regjeringen, men da ingen fra regjeringen møtte opp, måtte de finne en alternativ løsning.

– Når ikke regjeringen vil møte oss utenfor Stortinget, så må vi gå hjem til statsministeren. Da vil vi overlevere dette postkortet med 90.000 underskrifter, sa generalsekretær i Redd Barna, Birgitte Lange, til TV 2.

– Sikre på at statsministeren får det med seg

Som sagt, så gjort, og litt senere var Redd Barna på plass utenfor statsministerboligen med de nesten 90.000 underskriftene.

– Vi er utenfor statsministerboligen for å levere postkortet hvor nesten 90.000 mennesker har underskrevet, sier Lange til TV 2 utenfor statsministerboligen.

– Slik er vi helt sikre på at statsministeren får med seg dette folkelige engasjementet og hjerterommet som er i den norske befolkningen, som ønsker å hente hjem mange flere mennesker fra leirene i Hellas enn det regjeringen har ønsket.

– Uverdig

Det er nesten tre måneder siden de voldsomme brannene i den greske flyktningleiren. Norge forpliktet seg til å ta 50 flyktninger til Norge, men enda har ingen satt sin fot på norsk jord. Det opprører generalsekretæren.

– Det er helt uforståelig, og så uverdig. Det er nesten tre måneder siden brannene i Moria. Forholdene i leiren var helt forferdelige før brannen, og etter brannen har det blitt enda verre.

– Det er helt ufattelig at regjeringen sitter så stille og ikke har vært mer aktivt på for å hente det lave antallet. Nå kommer vinteren i Hellas, med stormer, og det er kaldt. Det bor mange barn i leirene, og det haster. Hver dag er en dag for mye for barna som er i leirene på de greske øyene, sier Lange.

Neppe til Norge i år

De 50 vil neppe komme til Norge før neste år.

– Vi kan ikke bare hente folk, sa justisminister Monica Mæland (H) under en spørretime tidligere i november.

Lederen i Stortingets kommunalkomité, Karin Andersen (SV) ba Mæland gjøre rede for arbeidet som gjøres for å hente 50 asylsøkere, som vil få opphold i Norge, fra flyktningleirer i Hellas.

Nå venter Utlendingsdirektoratet (UDI) på å få en liste over aktuelle kandidater for relokalisering gjennom EU-kommisjonen, så det er uklart når de første asylsøkerne kommer til Norge. Men det drøyer trolig inn i 2021, opplyser UDI til Vårt Land.

I mai sa regjeringen at de skal hente ut «sårbare barn og familier, med stor sannsynlighet for opphold» fra flyktningleirer i Hellas. I september, kort tid etter at Moria-leiren brant, sa KrF-statsråd Kjell Ingolf Ropstad at regjeringen skal hente 50 flyktninger fra Hellas og at de skal få sin asylsøknad behandlet i Norge.

Kriteriene fra regjeringen er blant annet at søkerne er fra Syria og at de tilhører en familie med mindreårige barn som kan reise samlet til Norge.