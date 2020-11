Bamba og Brann sendte gamletrener Lars Arne Nilsen og Aalesund ned til OBOS-ligaen

Brann – Aalesund 3-1:

Lars Arne Nilsen overtok Aalesund i slutten av august da Lars Bohinen fikk sparken. Målet var å berge plassen i Eliteserien. Det målet ble effektivt knust etter at Brann lørdag vant 3-1 takket være et hat trick av Nilsens tidligere elev Daouda Bamba.

- Jeg er veldig glad for hat tricket og tre poeng. Personlig var det viktig også, for vi trengte tre poeng. Plassen vår er nok ikke helt reddet helt enda, men det var svært viktig seier, og forhåpentligvis kan det ha vært nok, sa Bamba til TV 2 etter kampslutt.

Trener Kåre Ingebrigtsen var storfornøyd med den viktigste seieren.

– Det veldig deilig for oss. Og ikke minst veldig viktig for oss. Etter vi tok tre bonuspoeng i Trondheim var det viktig i dag å vinne og få full uttelling denne uken. Vi har ikke minst hatt to gode prestasjoner som har gjort at vi har vunnet to fotballkamper. Nå er vi veldig fornøyd og lettet. Jeg vet ikke om plassen er sikret, men vi må fortsatt ha det smale fokuset vi har. Vi forbereder oss inn til de neste kampene og skal plukke med oss noe i hver kamp, sa Brann-trener Kåre Ingebrigtsen.

Aalesund-trener Lars Arne Nilsen tok nederlaget og nedrykket med fatning.

– Vi har vært innstilt på å bygge et nytt lag. At det er et faktum nå med nedrykket, visste jeg ikke før du sa det. Vi hadde et vanskelig utgangspunkt, og har hatt okey prestasjoner, men ikke fått resultat, sa en fattet Nilsen til Eurosport etter kampen.

Før han tok over Aalesund hadde Lars Arne Nilsen ledet Brann siden 2015. Han ledet bergenserne opp fra OBOS-ligaen og tilbake til toppsjiktet av norsk fotball. Brann tok både sølv og bronse i Eliteserien under Nilsens ledelse før fem år i Bergen tok slutt etter en svak start på inneværende sesongen.

TILBAK: Aalesunds hovedtrener Lars Arne Nilsen, tidligere Brann-trener, ankommer eliteseriekampen i fotball mellom Brann og Aalesund på Brann stadion.

Men gjensynet med Brann Stadion og klubbens nye trenerduo Kåre Ingebrigtsen og Eirik Horneland ble nok alt annet enn det Nilsen hadde håpet på. Daouda Bamba sendte Brann i ledelsen i det 36. minutt, men Vetle Fiskerstrand utlignet til 1-1 bare fire minutter senere. Like før pause scoret Daouda Bamba igjen for Brann da han satte inn 2-1-scoringen etter en vakker soloprestasjon.

I andre omgang fullførte Bamba sitt hat trick da han dundret inn 3-1-scoringen fra kanten av 16-meteren. Brann vant kampen 3-1. Aalesund har med sine elleve poeng ingen teoretiske muligheter til å redde plassen i Eliteserien, og dermed må Lars Arne Nilsen konstatere at det blir OBOS-ligaen neste sesong for oransjetrøyene.

3-1-seieren sendte Brann opp til 31 poeng, og noe som langt på vei sikret plassen for rødtrøyene fra Bergen i Norges øverste divisjon.

