Frp mener de vil sikre flere tusen jobb med avgiftskutt – for optimistisk, svarer økonomer

Grensehandel er et hovedstridstema i budsjettforhandlingene som fortsatt pågår mellom Fremskrittspartiet og regjeringen, og denne uken har partileder Siv Jensen spesielt framhevet at det er arbeidsplassene partiet kjemper for, mens hun har gått inn og ut av Statsministerens kontor hvor forhandlingene har pågått.

Fredag sa hun til den fremmøtte pressen:

– Faktum er at får vi til en betydelig reduksjon i avgiftene på grensehandelsutsatte varer, så handler det om tusenvis av arbeidsplasser.

FORHANDLER FORTSATT: Sylvi Listhaug og Frp-leder Siv Jensen etter budsjettforhandlinger med regjeringspartiene på Statsministerens kontor. Foto: Terje Bendiksby/NTB

– Må ned til svensk nivå

Både hun og Frp-nestleder Sylvi Listhaug har slått fast at Frp ikke vil signere noen budsjettavtale uten at avgiftskuttene er «betydelige».

Og skal kuttene ha betydelig effekt på sysselsettingen må prisene «ned mot svensk nivå», mener Harald Jachwitz Andersen, direktør i Virke Handel.

– Det gjelder øl, vin, mineralvann, alle de varene som lokker oss over grensa, sier Andersen.

TV 2 har etterspurt hva som er kunnskapsgrunnlaget Jensen viser til når hun sier at grensehandelskravet handler om å sikre tusenvis av arbeidsplasser.

Kommunikasjonsrådgiver i Frp, Lars Joakim Hanssen, opplyser at Frp lener seg på erfaringene fra Danmark - som har kuttet avgifter for å stagge grensehandelen - og beregninger næringslivet selv har fått lagd:

Deriblant denne rapporten fra NHO, hvor interesseorganisasjonen selv har regnet seg fram til at dersom avgiftene på sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer fjernes helt, og avgiftene på alkohol og tobakk halveres, så vil dette føre til 3000 nye sysselsatte i næringsmiddelindustrien og 4800 nye i detaljhandelen.

Og denne rapporten arbeidstakerorganisasjonen Virke har fått fra analyseselskapet Menon Economics, som har sett på effekten av stansen i grensehandelen under koronakrisen.

– Menon har sett på hva den omsetningen som har kommet siden mars, har betydd for norsk dagligvarebransje, og kommet fram til at den ville gitt grunnlag for 8200 nye arbeidsplasser, sier Jachwitz Andersen i Virke.

VIL HA NÆRT SVENSK AVGIFTSNIVÅ: Harald Jachwitz Andersen direktør Virke handel Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Kan ikke sammenlignes

Men partner i Menon Economics, Erland Skogli, advarer mot å trekke en konklusjon om at avgiftslettelser på grensehandelsutsatte varer vil ha samme effekt på sysselsettingen i Norge, ut ifra deres rapport.

SETT PÅ STANS: Partner i Menon Economics, Erland Skogli understreker at det de har sett på er stansen i grensehandelen. Foto: Menon

– Vår rapport kan ikke si noe konkret om hvorvidt avgiftslettelser vil kunne skape arbeidsplasser, sier Skogli til TV 2.

Han mener man ikke kan sammenligne et scenario hvor avgifter på grensehandelsutsatte varer er satt ned til svensk nivå, og situasjonen analyseskapet har sett på, med stengte grenser.

– Det er ikke sammenlignbart fordi vi ikke har sett på tiltak for å stanse grensehandelen. Vi har sett på en situasjon hvor grensehandelen er stanset. Vi har altså ikke svaret på om å senke avgifter vil gi flere arbeidsplasser i Norge, sier Skogli.

– Ikke mange tusen

Professor ved Norges handelshøyskole, Frode Steen, har forsket på grensehandel, og mener anslaget på 8200 arbeidsplasser virker for høyt.

– Det er vanskelig å forstå at det tallet er så høyt, sier Steen og utdyper.

– Spesielt fordi selv om vi satte avgiftene, slik at det ble helt likt, så vil det fortsatt være langt flere varer i grensebutikken, det vil være andre varer, og jeg ser heller ikke bort fra at mange synes det er hyggelig med en tur til Sverige også.

IKKE MANGE TUSEN: Professor i markedsøkonomi ved NHH Frode Steen Foto: Ørnulf Riisnæs

Steen understreker at han mener det ville skapt flere arbeidsplasser i dagligvarebransjen om avgiftene på typiske lokkevarer kuttes.

– Spørsmålet er hvor mange, og da snakker vi ikke mange tusen, tror jeg.

Sammen med økonom Ivar Pettersen ved Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) har han i år gitt ut boken «Mot bedre viten i norsk matsektor».

Pettersen er skeptisk til om svensk avgiftsnivå på øl, vin, brus og godteri i Norge, ville gitt den sysselsettingseffekten Frp forventer.

– Jeg ser ikke noen grunn til å være veldig optimistisk på bakgrunn av sånne generelle avgiftslettelser, sier han.

Nærmer seg frist

Det begrunner økonomen med at grensehandelen i dag heller ikke er spesielt rasjonell.

– Tatt i betraktning hva det koster å reise dit, er det ikke spesielt lønnsomt å handle i Sverige, mener Pettersen.

Han mener at det er spesielt et effektivt grep politikerne kan velge å gjøre, om de virkelig vil få bukt med grensehandelen.

– Det som kan hjelpe er å avvikle taxfree-ordningen, men det er et upopulært grep, sier Pettersen.

Han mener samtidig at hvis en skal bruke avgiftskutt som virkemiddel for å stoppe grensehandelen, så gjør Frp rett i å gå løs på lokkevarene.

Frp og regjeringspartiene Høyre, Venstre og KrF har forhandlet om statsbudsjettet for 2021 siden 9. november.

Fredag ble finansinnstillingen levert i Stortinget uten en budsjettenighet, og søndag ble forhandlingene avsluttet uten en enighet. Mandag skal partilederne møtes på nytt.

3. desember er finansdebatten, og da kan partiene levere en budsjettenighet som et såkalt løst forslag i salen.