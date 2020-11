Helsedirektøren: – Jeg tror det blir 17. mai-tog

Julen nærmer seg, og mange lurer nok på hvordan, og sammen med hvor mange, de kan feire jul. FHI har tidligere sagt at årets julefeiring ikke blir slik som vi er vant til, og også helsedirektør Bjørn Guldvog har måttet endre planene.

– Det blir en litt mer begrenset jul enn det vi vanligvis har. Vi pleier å møtes 23., for da hadde faren min bursdag og han hadde fylt 100 år i år. Så da hadde vi tenkt å ha storfamilien der, rundt 30-40 mennesker, men det kommer vi ikke til å ha i år, forteller han.

Han legger til at det fremdeles er for tidlig å si hvilke tiltak som vil gjelde rundt omkring i landet.

Julaften med de nærmeste

Selve julaften skal han feire sammen med de aller nærmeste.

– I år blir det julaften med kona mi, meg og barna våre. Så blir det kanskje noen treffpunkter med de vi ser på som våre aller nærmeste. Men vi må tenke og planlegge litt inn mot jul.

Helsedirektøren kommer også med en påminnelse til de som skal feire jul med besteforeldre eller syke.

– Jeg er ikke i en situasjon der har jeg har eldre foreldre, eller noen veldig syke jeg må planlegge veldig for. Men det er klart at alle de som har det må planlegge litt ekstra, og tenke at dersom de skal møte bestemor og bestefar kan de ikke de siste fjorten dagene ha gjort akkurat de samme tingene som de ellers ville ha gjort, men være mer forsiktig, sier Guldvog.

Tror det blir 17. mai-tog

Tidligere lørdag sa Guldvog at han tror det vil være mulig å begynne å avvikle enmetersregelen i løpet av sensommeren.

Før den tid skal det blant annet feires 17. mai. Selv om feiringen trolig ikke blir slik den vanligvis er, tror Guldvog vi får se 17. mai-tog også i 2021.

– Jeg tror det blir 17. mai-tog, men det er litt usikkert hvordan de 17. mai-togene kommer til å se ut, sier han.

Helsedirektøren tror vi vil være bedre rustet for feiring i 2021 enn vi var i år.

– Vi er bedre forberedt i år, så vi kan lage bedre regler og rutiner for det. Men nøyaktig slik vi pleier å ha det, med folkehav og mange sammenstillinger, det tror jeg blir vanskelig også i år, dessverre.

– Tålmodighet i en del måneder til

18. november sa Guldvog til TV 2 at han drømmer om en festdag når dette endelig er over.

– Jeg regner med at vi tar ut i gatene, klemmer hverandre og roper: «Nå er vi fri!», sa han den gangen.

Det er en drøm han absolutt ikke har gitt opp.

– Tenk om vi får en god immunitet gjennom sommeren, og at vi litt utpå høsten kan feire litt og markere at nå har vi kommet ut av denne forferdelige situasjonen som vi har slitt med så lenge.

Han tror den ensomheten og isolasjonen mange nå opplever kan være med på å utløse noe kreativt og positivt. Han kommer likevel med en pekefinger til de som tror pandemien snart er over.

– Så må jeg minne om at det er en stund til, så det er en fare for at vi ønsker den festen litt for tidlig, og at vi senker skuldrene allerede mens den første vaksinen blir satt. Det må vi ikke gjøre.

– Det er nødvendig å ha tålmodighet i en del måneder til.