Ektepar i bil falt ti meter ned i elv: – Det er mirakuløst at det gikk bra

– Vi har kontakt med en person som sitter i den aktuelle bilen. Bilen ligger i ro i elven, men er delvis under vann, sa operasjonsleder Lars Meland like etter ulykken.

Ifølge innsatsleder var det et ektepar som kom kjørende, da de plutselig kjørte rett ut i en 90-graderssving ved Strømsli bru i Bardu kommune.

Ulykken utløste en omfattende redningsaksjon i Bardu hvor også et redningshelikopter med dykkere rykket til stedet.

– Det pågår en redningsaksjon for å redde personene ut, sa Meland da de var fremme på stedet.

REDNINGSAKSJON: En bil kjørte i eleven i Bardu kommune og utløste en stor redningsaksjon. Foto: Jon-Henrik Larsen

#Bardu: to personer sitter i bilen som som står i elva. Bilen er delvis fylt med vann. Det jobbes med å få brakt disse i land av redningsmannskaper på stedet. — Troms politidistrikt (@polititroms) November 28, 2020

Falt ti meter

Ifølge politiet har bilen falt cirka ti meter fra veien og ned i elva. Bilen gikk gjennom isen og fronten lå nesten helt under vann.

Etter en dramatisk redningsaksjon, kunne politiet rett etter 18.30 opplyse at ekteparet hadde blitt reddet ut.

– To personer er reddet ut av bilen og fikk behandling på stedet. Begge personene flys til Universitetssykehuset i Nord-Norge med ukjent skadeomfang, sa operasjonsleder Meland.

45 minutter i iskaldt vann

Innsatsleder på stedet er overrasket over at det gikk så bra som det gjorde.

– Siste rapportene jeg har fått fra luftambulansen er at begge er stabile. De er selvsagt nedkjølt. De har ligget 45 minutter i vann inne i bilen. Det er mirakuløst at det har gått bra, og det er et svært imponerende redningsarbeid som er gjort, sier innsatsleder Arne-Markus Svendsen.

Begge var bevisst, og klarte selv å melde om ulykken.



– Men de klarte ikke å komme seg ut selv. Vi fikk brannressurser raskt på plass, og vi så at her måtte vi ha dykkere for det er en islagt elv og et svært juv. Det var en utrolig vanskelig og krevende redningssituasjon, sier Svendsen.



Politiet meldte om utforkjøringen klokken 17.43.