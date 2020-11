Carlsen slo nådeløst tilbake

Spilles over to dager. Etter dag én leder Magnus Carlsen over Jan Nepomnjasjtsjij, mens Wesley So leder over Hikaru Nakamura.

Det spilles fire partier hurtigsjakk per kamp. Står det likt etter dag to, avgjøres det med lynsjakk, eventuelt armageddon.

Finalen spilles i samme format søndag og mandag.

Dette er den første av ti turneringer i nyvinningen Champions Chess Tour.

PS! Turneringen ser du på TV 2 Sport 2 og Sumo fra kl. 17.30 hver dag (TV 2 Sport 1 på søndag)