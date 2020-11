Odd-spiller testet positivt for korona – to kamper må utsettes

En spiller på Odd har testet positivt for korona. Oppgjørene mot Sandefjord og Godset utsettes.

– Vi kan informere om at en av våre spillere har testet positivt på Covid-19. I henhold til smittevernsregler, blir kampen mot Sandefjord i morgen 29.11 kl. 18.00 utsatt, skriver Odd på sine hjemmesider.

Klubben har nå kontaktet NFF og kommer til å avholde et møte lørdag kveld.

– Vi ønsker ikke å kommentere hvem som er smittet. Nå må vi gjøre det vi må. Nå skal spillere og støtteapparat gjennom et testregime slik at vi får orden på ting her, sier sportssjef i Odd Tore Andersen til TV 2.

Konkurransedirektør Nils Fisketjønn i Norges Fotballforbund varsler at NFF må sette seg ned og finne ut hvilke konsekvenser den positive prøven får for avslutningen av Eliteserien.

– Håper det går bra med han som er smittet. Vi ser på dette nå, og må få komme tilbake til hvilke konsekvenser det får for avslutningen, skriver Fisketjønn i en SMS til NTB.

Fisketjønn opplyser at også kampen mot Strømsgodset onsdag utsettes.

I Odd blir det nå hektisk møteaktivitet.

– Vi har snakket med NFF, medisinsk råd i NFF og informert Sandefjord. I kveld skal vi ha et møte med spillere og støtteapparat for å fortelle om gangen i det hele, sier Andersen.

– Er dere nå forberedt på flere smittetilfeller?

– Vi er forberedt, for det er et veldig smittsomt virus vi har med å gjøre. Vi må være forberedt på alt. Vi håper selvfølgelig de fleste testene som kommer er negative, men må ta det som det kommer. Det er en realitet at vi har en spiller som er smittet og som har tre med spillere. Da må vi gjøre det vi kan, avslutter Andersen.