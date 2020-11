Forfang disket: – Det er Stöckl sin feil

Johann Forfang gir Alexander Stöckl skylden for at han ble disket i Ruka. Landslagsledelsen innrømmer at de mistet fokus.

Johann Forfang ble disket etter å ha satt av gårde fra bommen før han hadde fått det grønne lyset.

Han ble vinket ut av landslagstrener Alexander Stöckl, men FIS mente det grønne lyset ikke hadde kommet ennå og disket Forfang.

– Det er Stöckl sin feil

Etterpå følte Forfang seg dolket i ryggen av landslagssjef Stöckl.

– Ja, det er Stöckl sin feil, rett og slett. Jeg kjørte da han vinket, mens det var gult lys, så det får han ta på sin kappe, sukker Forfang til TV 2.

– Jeg fikk sjokk da jeg hørte fra speakeren at jeg var diskvalifisert. Jeg gikk inn til FIS og spurte, og de sa jeg ble vinket på gult lys. Da er det ikke klarsignal fra juryen, og ikke lov å kjøre, rett og slett, fortsetter en tydelig oppgitt Forfang.

Sportssjef Clas Brede Bråthen sier at landslagsledelsen tar selvkritikk.

– Forfang ble disket fordi han kjørte på gult lys, da har han kjørt for tidlig. Det har jeg aldri vært borti før. Jeg tenker at mest sannsynlig så har trenerteamet blitt satt ut med tanke på fallet og det som skjedde med Daniel, og mistet litt fokuset der øyeblikk. Da er det i så fall kjedelig. Det er menneskelig å gjøre feil, og dessverre her gikk det ut over utøveren, konstaterer han.

Stöckl legger seg flat og beklager.

– Det var litt mye som skjedde. Jeg hadde tankene mine med Daniel på sykehus og hadde ikke helt fokus. Jeg så det telle ned til 15 sekunder og vinket ham utfor. Det er veldig synd at Johann ikke får hoppe i annen omgang, sier Stöckl.

Tande fikk kneet i isen

Daniel-André Tande hadde et oppløftende treningshopp tidligere på dagen, men fikk bare opp 106,5 meter i sitt svev 1. omgang. Han måtte over ende etter å ha krysset skiene sine i landingen. Han hadde tydelige smerter og ble fraktet ut av bakken på båre.

Han ble også fraktet fra området i ambulanse for en nærmere legesjekk. Man har gjerne en fart på opp mot 100 km/t i landingsøyeblikket.

Hopplandslagets sportssjef Clas Brede Bråthen sier til TV 2 at Tande heldigvis unnslapp alvorlige skader.

– Han landet mye tidligere enn han var forberedt på, og landet i ubalanse. Han kjørte kneet hardt i isen og fikk voldsomme smerter, men ifølge legene jeg har snakket med så er det vridninger av noe slag, så de frykter ikke det er noe alvorlig. Han må bare hvile, sier han til TV 2.

- Er det håp om at Tande kan delta på søndag?

- Det er jo håp om det. Det virker som Tande har lyst til å hoppe igjen, sier han.