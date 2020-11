Viking sprudlet etter turbulent uke – herjet med Start

Viking - Start (1-0) 4-1

Det har vært en hektisk og turbulent uke for Viking. Tidligere i uken ble det klart at trener Bjarne Berntsen (63) er ferdig i klubben, men at han likevel skal lede klubben ut 2020.

Lørdag kveld kunne han se sine gutter kjøre over Start hjemme på SR-Bank Arena og vinne 4-0.

– Vi synes det som skjedde med Bjarne er leit

NYE TRENERE: Bjarte Lunde Aarsheim og Morten Jensen. Foto: TV 2

Bjarne Berntsen erstattes av Morten Jensen og Bjarte Lunde Aarsheim neste sesong. De skal dele hovedtreneransvaret neste sesong.

Morten Jensen innrømmer at kampen mot Start ble spesiell med tanke alt støyen som kom etter at Viking offentliggjorde at Bjarne Berntsen er ferdig ved sesongslutt.

– Det er jo litt spesielt med tanke på måten det skjedde på. Det er en litt sånn ambivalent følelse. Nå må vi bare fokusere på å hjelpe Bjarne de siste kampene denne sesong, så får neste år bli neste år, sier Morten Jensen til TV 2.

Opprinnelig skulle Morten Jensen og Bjarte Lunde Aarsheim bli presentert som Vikings nye trenerteam på en pressekonferanse fredag. Den ble avlyst.

– Det viktigste for oss er at Bjarne får fullført denne sesongen. Vi følte det ble feil fokus på oss i går. Det var litt med respekt for Bjarne med tanke på den situasjonen han kom opp i. Heldigvis viste alle spillerne at de støtter Bjarne med seieren i dag, sier Bjarte Lunde Aarsheim.

Han lover at de to nye trenerne skal bygge videre på Berntsens ideér når de overtar som hovedtrenere. Lunde Aarsheim mener samtidig at det ikke er problematisk at de to blir sidestilte hovedtrenere.

– Vi blir likestilte trenere som skal bygge videre på det DNA'et Bjarne har lært oss de siste tre årene. Vi har diskutert litt hvem som skal ha ekstra ansvar på ulike ting, hvis det er ting vi ikke kommer til enighet om. Utad blir vi sett på som likestilte trenere, forklarer Lunde Aarsheim, som synes det er trist at Bjarne Berntsen ikke fikk den avskjeden han mener trenerveteranen fortjener i Viking.

– Det er leit at det skjedde slik. Bjarne er en legende i klubben som har reddet Viking mange ganger, konstaterer han.

Bjarne Berntsen har mottatt enorm med støttende meldingen etter at han fikk beskjeden om at han er ferdig i Viking.

– Jeg har fått mer SMS'er nå enn da vi ble cupmesterne i fjor. Det setter jeg pris på, sier han til TV 2.

Vikings Fredrik Torsteinbø forteller om at meldingen om at Bjarne Berntsen er ferdig i klubben etter sesongen kom som et sjokk på spillerne.

– Vi fikk meldingen torsdag etter trening, og det var et sjokk for oss. Vi har jo sett at Bjarne har vært preget. Det var jo et slag i trynet for oss, for vi var så uforberedt på det. Det hadde ikke vært snakk om det på forhånd. Vi ble sjokkert, men nå kan vi ikke gjøre annet enn å prøve å backe de som skal ta over, og gi Bjarne en verdig avslutning, sier han.

– Er du enig i avgjørelsen til Viking-styret?

– Jeg vet ikke nok om det, men resultatmessig kan det ikke forsvares, fastslår han.

Uro i Start-leiren

Det som skjedde på banen i Stavanger bør gi grunn til uro i Start-leiren. Sørlendingene var for fullt med på notene i første omgang, og følte kanskje det var urettferdig at de lå under 0-1 til pause etter at Sebastian Sebulonsen hadde gitt Viking ledelsen.

Etter hvilen raknet det fullstendig bakover for Start. Etter to gode Start-sjanser som kunne ha gitt utligning, rant målene inn. Først ordnet Samuel Fridjonsson 2-0, før Fredrik Torsteinbø scoret to ganger og ga Viking 4-0.

Kevin Kabran reduserte til 1-4 på overtid, men det var knapt et trøstemål for Start.

I neste runde venter Brann for Viking, mens Start skal ta imot suveren Bodø/Glimt. Deretter venter en avgjørende bunnkamp mot Mjøndalen.

Dermed befinner Viking seg på 7. plass med 39 poeng, mens Start ligger foreløpig ett poeng over kvalikplass med 25 poeng.