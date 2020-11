Tatjana Aleshjina klarte aldri å ta ett eneste verdenscuppoeng på distanselangrenn. Hennes beste plassering var en 15.plass i sprint i Planica for tre år siden.

Aleshjina er nå blitt fru Sorina - og mamma. Hun var en av fire løpere på det russiske langrennslandslaget for kvinner som før fjorårssesongen fulgte anbefalingen fra skipresident Jelena Välbe om å bli mor.

I sitt comeback i verdenscupen etter å ha blitt mamma var Tatjana Sorina ett tidel fra seierspallen. Det ble fjerdeplass, under halvminuttet bak vinner Therese Johaug.

Mamma-effekt?

– Det var litt overraskende, jeg skal innrømme det, sier hun til TV 2.

– Var det mamma-effekten som virket?

– Jeg vet ikke. Jeg vet ikke om jeg er blitt så mye sterkere fysisk, men mentalt er jeg 100 prosent tøffere enn før. Jeg har fått et mer avslappet forhold til å prestere.

– Jeg har blitt mer sikker på meg selv nå som jeg har fått barn, sier hun.

Sorina viser stolt frem bilder og videoer av datteren Sofia. Hun kom til verden 11.mars.

– Jeg var ute på ski helt fram til to dager før fødselen, sier hun og viser fram et bilde av seg selv som høygravid.

Tatjana er gift med landslagstrener Egor Sorin.

TRENTE GJENNOM SVANGERSKAPET: Tatjana Sorina hadde sin siste treningsøkt to dager før hun ble mor. Foto: Privat.

Anbefalte å bli mor

De andre løperne som ble gravide var Julija Belorukova, Jelena Soboleva og Aanastasija Sedova.

– Supert av Tatjana, der ser ser vi at det hjelper å bli mor, snart er også de andre mødrene tilbake for fullt, sier Välbe til TV 2.

– Du anbefalte løperne å få barn?

– Det jeg sa til jentene - som ikke var for unge, ikke for gamle, at det kan være smart å bruke en sesong uten mesterskap som 2019/20-sesongen var til å å bli mor. Jeg tror den nye tilværelsen også skaper ny motivasjon hos jentene. Og det er fortsatt god tid til å trene seg opp til OL, forklarer hun.

Russlands skipresident, Jelena Välbe, anbefalte skiløperne sine å føde i forrige sesong, da det ikke var mesterskap. Nå er to av løperne tilbake, og Tatjana Sorina overrasket med en 4. plass på dagens 10km klassisk. Foto: Ernst A. Lersveen / TV 2

Den russiske skipresidenten vet hva hun snakker om, Välbe har erfaring med å drive toppidrett som mamma. Hun fikk tidlig i karrieren sønnen Franz.

– Jeg vet hva dette er, ja. Jeg trente vel fram til to uker før fødselen og var tilbake i laget og trente for fullt en måned etter at jeg ble mamma, men det var andre tider den gang, sier hun.

Neppe råd fra Erik Røste

– Jeg tror vel ikke at det kommer noe slikt råd fra vår skipresident, Erik Røste, sier et lattermild Therese Johaug.

– Men, vi så jo hvor god Marit (Bjørgen) var etter at hun ble mor, så dette kan kanskje være et godt råd for flere, vi får se hva som skjer, sier Johaug, som søndag må holde unge sultne svensker, Frida Karlsson og Ebba Andersson - og en russisk mor, Tatjana Sorina, bak seg på jaktstarten.