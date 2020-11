Tor (77) skulle bare hjem fra butikken: – Plutselig så jeg en elg i lufta

Kjøreturen hjem fra butikken ble av det svært spesielle slaget for Tor Langmyr.

Langmyr hadde vært på butikken i Sannidal da han skulle kjøre den 7,5 kilometer lange turen hjem.

Da han var kommet cirka halvveis fikk han seg en skikkelig overraskelse. Plutselig så han en elg komme flyvende fra høyre side.

– Jeg kjørte i 70 kilometer i timen på en litt humpete slette, da jeg plutselig så på skrå opp mot høyre at det var en elg i lufta, sier Langmyr til TV 2.

Elgen hadde gått utfor en fjellskrent og falt ned på bilen.

– Den datt ned på høyre side av panseret og frontruta. Det var en ekkel følelse. Det er en sving der, og bilene som kommer imot kjører i 80, så det var ekkelt å kjenne at bilen ble dratt over mot motsatt side av veien. Jeg måtte holde hardt i rattet, forteller Langmyr.

Heldigvis kom Langmyr unna uten skader. Trolig var han heldig med hvor elgen landet.

– Jeg så ryggen på den og at den hadde beina i været mens den var på vei ned mot bilen. Jeg var redd den skulle komme inn gjennom frontruta, sier Langmyr, som forteller at det hele skjedde så fort at han ikke hadde sjans til å styre bilen unna.

– Jeg ble sjekket av legevakten, men jeg var uskadd og holdt roen, forteller han.

Han forteller at han raskt snudde, men da han var tilbake på ulykkesstedet lå det bare hår og lignende igjen etter elgen. Elgen ble funnet død 40-50 meter fra ulykkesstedet kort tid etter.

Bilen fikk store skader på høyre side, og måtte berges.