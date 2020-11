Marerittstarten fortsetter – Sørloth bommet på straffespark

RB Leizpig–Arminia Bielefeld 2–1 (1–0)

Se straffebommen i Sportsnyhetene øverst!

Alexander Sørloth har fått en tøff start på RB Leipzig-karrieren etter overgangen fra Trabzonspor. Etter 24 seriemål og ni målgivende pasninger i den tyrkiske ligaen valgte Leizpig å signere nordmannen før årets sesong.

Men trønderen har slitt med å levere på samme nivå. Etter åtte kamper står Sørloth med null mål. Lørdag fikk han spille hele kampen mot Arminia Bielefeld og var fryktelig nærme å score sitt første mål.

Sørloth leverte trolig sin beste kamp for tyskerne mot Arminia Bielefeld. Først var han svært delaktig i klubbens andre mål, og kort tid senere skaffet han straffespark.

Med sine lange steg satte han fart forbi Bielefeld-forsvaret og kom alene med keeper. I det han skulle avslutte ble han klippet ned bakfra av Amos Pieper, og dommer pekte resolutt på straffemerket.

Straffesparket fikk Sørloth æren av å ta, men Stefan Ortega var raskt nede og reddet skuddet. Returen klarte ikke trønderen å nå først.

Dermed måtte en slukøret Sørloth innse at hans første mål for klubben fortsatt lar vente på seg.

Straffebommen til Sørloth ble heldigvis for hans del ikke utslagsgivende for Leipzig, som klarte å ta tre viktige poeng. Dermed tar de seg forbi Erling Braut Haaland og Borussia Dortmund på Bundesliga-tabellen.

Haaland og Dortmund gikk på overraskende smell

Borussia Dortmund–Köln 1–2 (0–1)

Erling Braut Haaland og Dortmund fikk en marerittstart mot Köln, og klarte aldri å svare Ståle Solbakkens gamle klubb.

Jærbuen har hamret inn mål på bestilling for gultrøyene, og sto før kampen med 23 mål på 22 Bundesliga-kamper. Med fire mål mot Hertha Berlin i forrige serierunde ble Haaland historisk, som den første spilleren til å score 23 mål på 22 kamper. Dermed slo han rekorden til legenden Uwe Seeler, som var på 20 mål på 22 kamper.

Scorer mest i andre omgang

Köln tok ledelsen allerede etter ni minutter. Erling Braut Haaland hadde ansvaret for første stolpe på et hjørnespark, men klarte ikke å treffe ballen, dermed kunne Ellyes Skhiri stange bortelaget i ledelsen.

Erling Braut Haaland ventet tålmodig på sjansen og etter 25 minutter kom den. Marco Reus viste overblikk da han sendte Haaland alene gjennom, men Köln-forsvaret var våken og fikk forstyrret jærbuen i det han skulle avslutte.

Erling Braut Haaland har scoret 18 av 23 mål i Bundesliga i andre omgang, men det var i egen boks han havnet i fokus igjen.

Nok engang stilte Haaland seg opp på første stolpe da Köln fikk hjørnespark. Denne gangen fikk en av spillerne hodet på ballen etter å ha knust Julian Brandt i luften, dermed suste ballen over hodet på nordmannen.

Dermed kunne Kölns defensive midtbanespiller Ellyes Skhiri score sitt andre mål i kampen.

Redusering

I et siste forsøk på å redde kampen valgte Lucien Favre å sette innpå 16-åringen Youssoufa Moukoko.

Kun to minutter senere kombinerte unggutten med Erling Braut Haaland.

Jærbuen spilte ballen videre til Moukoko som kom alene med Timo Horn, men avslutningen snek seg utenfor målet.

Fire minutter senere var duoen på farten igjen. Haaland fant unggutten som leverte ballen videre til Gio Reyna. Amerikaneren la ballen til Thorgan Hazard, som fikk en enkel jobb med å sette inn reduseringen. Dortmund angrep med mange spillere mot slutten, men klarte aldri å score igjen.

Fire på overtid fikk Erling Braut Haaland en gedigen sjanse til å sørge for ett poeng, men kraftspissen bommet, til tross for at han var to meter unna målet. En gedigen bom fra Dortmund-stjernen.

Dermed tapte gultrøyene viktige poeng i kampen om serietittelen.